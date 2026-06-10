مونديال 2026 يبدأ بجدل سياسي وأمني حول إجراءات الدخول للولايات المتحدة .. بعثة السنغال تخضع لإجراءات وُصفت بـالمذلة

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اختتم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الأربعاء، جولة جديدة من اجتماعات لجنة التنسيق العسكري في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة.

وقال المكتب، في بيان، إن الاجتماعات ناقشت تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وركزت على ملفات وقف إطلاق النار والأمن البحري وسبل خفض التصعيد، في إطار المسار الذي تقوده الأمم المتحدة لدعم التهدئة.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تأكيده أهمية استمرار الحوار العسكري في ظل ما تشهده اليمن والمنطقة من تحديات أمنية ومتغيرات متسارعة.

وأوضح غروندبرغ أن الحفاظ على قنوات التواصل والحوار من خلال لجنة التنسيق العسكري وغيرها من الآليات القائمة يمكن أن يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم نحو تسوية سياسية وسلام مستدام في اليمن.

وأشار البيان إلى أن مكتب المبعوث الأممي يعتزم عقد جولة جديدة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، تجمع الوفود الثلاثة المشاركة في لجنة التنسيق العسكري، لمواصلة مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك.