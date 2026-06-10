مونديال 2026 يبدأ بجدل سياسي وأمني حول إجراءات الدخول للولايات المتحدة .. بعثة السنغال تخضع لإجراءات وُصفت بـالمذلة المفرج: المنتخب السعودي لا يشارك لمجرد الحضور بل لتحدي المنافسين من سان فرانسيسكو إلى سياتل.. العنابي يواجه تحديات قوية في أول مشاركة عبر التصفيات الأمم المتحدة تختتم اجتماعات لجنة التنسيق العسكري في عمّان وتؤكد أهمية استمرار الحوار زيارة دبلوماسية إلى جامعة إقليم سبأ.. إشادة ألمانية بالأداء الأكاديمي ودعوة لتعزيز القدرات البشرية تراجع كبير في أسعار الذهب.. تعرف على آخر الأسعار اليوم في اليمن الرئيس العليمي يشترط نزع سلاح المليشيات ويؤكد: تحقيق السلام لا يكون بوقف إطلاق النار فقط الرئيس اليمني يصارح المبعوث الأممي: لن نتقاسم السلطة مع الحوثيين والسلام يبدأ بإنهاء المشروع الإيراني في البلاد إيران تهدد بالإنسحاب من كأس العالم بيان عاجل للجنة الأمنية في عدن يحدد مكانًا للاحتجاجات ويحذر من تسييس المطالب الشعبية المشروعة
أشاد لاعب المنتخب السعودي، علي لاجامي، بالمستوى العالي للجهاز الفني للمنتخب، مؤكداً ثقته بقدرات الفريق على تحقيق تطلعات الجماهير. جاءت تصريحات لاجامي عقب مشاركته كلاعب بديل في المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره السنغالي.
وأعرب لاجامي عن رضاه عن الأداء العام، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك مقومات قوية تمكنه من المنافسة بقوة. تأتي هذه الثقة في ظل استعدادات المنتخب السعودي للمحافل القادمة، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون لتقديم أفضل ما لديهم.
من جهته، أكد فهد المفرج، عضو الجهاز الفني، أن المنتخب السعودي لم يحضر بطولة كأس العالم لمجرد المشاركة، بل لتحدي المنافسين وإثبات القدرات. وأوضح المفرج أن العمل يجري على قدم وساق لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
وفي سياق متصل، أشار اللاعب فراس البريكان إلى التطور الملحوظ في شخصية "الأخضر" داخل الملعب، وهو ما ظهر جلياً في الأداء خلال المباراة الودية. البريكان، الذي شارك أساسياً في اللقاء، أكد أن روح الفريق تتعزز باستمرار.
وكانت المباراة الودية أمام السنغال قد شهدت عدم المجازفة باللاعب محمد العريدي، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس عدم إشراكه. كما تأخر انطلاق المباراة قليلاً عن موعده المحدد.