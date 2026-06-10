المفرج: المنتخب السعودي لا يشارك لمجرد الحضور بل لتحدي المنافسين

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد لاعب المنتخب السعودي، علي لاجامي، بالمستوى العالي للجهاز الفني للمنتخب، مؤكداً ثقته بقدرات الفريق على تحقيق تطلعات الجماهير. جاءت تصريحات لاجامي عقب مشاركته كلاعب بديل في المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره السنغالي.

وأعرب لاجامي عن رضاه عن الأداء العام، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك مقومات قوية تمكنه من المنافسة بقوة. تأتي هذه الثقة في ظل استعدادات المنتخب السعودي للمحافل القادمة، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون لتقديم أفضل ما لديهم.

من جهته، أكد فهد المفرج، عضو الجهاز الفني، أن المنتخب السعودي لم يحضر بطولة كأس العالم لمجرد المشاركة، بل لتحدي المنافسين وإثبات القدرات. وأوضح المفرج أن العمل يجري على قدم وساق لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وفي سياق متصل، أشار اللاعب فراس البريكان إلى التطور الملحوظ في شخصية "الأخضر" داخل الملعب، وهو ما ظهر جلياً في الأداء خلال المباراة الودية. البريكان، الذي شارك أساسياً في اللقاء، أكد أن روح الفريق تتعزز باستمرار.

وكانت المباراة الودية أمام السنغال قد شهدت عدم المجازفة باللاعب محمد العريدي، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس عدم إشراكه. كما تأخر انطلاق المباراة قليلاً عن موعده المحدد.