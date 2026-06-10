زيارة دبلوماسية إلى جامعة إقليم سبأ.. إشادة ألمانية بالأداء الأكاديمي ودعوة لتعزيز القدرات البشرية

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زار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس شنايدر، اليوم، جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، برفقة وفد دبلوماسي، للاطلاع على واقع العملية التعليمية والأكاديمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب في الجامعة.
ورافق السفير خلال الزيارة مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور علي الجبل، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب المهندس صالح السقاف، ومدير مكتب وزارة الخارجية بالمحافظة عبدالعزيز الشرعبي.
وكان في استقبال الوفد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا الدكتور حسين الموسائي، ونائبة رئيس الجامعة الدكتورة بدور الماوري، وأمين عام الجامعة الدكتور عثمان العرادة.
واستمع الوفد إلى عرض حول الكليات والأقسام الأكاديمية والتخصصات العلمية التي تضمها الجامعة، ودورها في تأهيل الكوادر العلمية وتلبية احتياجات المجتمع، رغم التحديات التي فرضتها الحرب وموجات النزوح إلى المحافظة.
وشملت الزيارة عدداً من مرافق الجامعة، بما في ذلك كلية الطب، حيث اطّلع الوفد على سير العملية التعليمية والتدريبية، واستمع إلى عدد من الطلاب بشأن أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاعين الأكاديمي والطبي في المحافظة، في ظل النمو السكاني المتسارع والضغط المتزايد على الخدمات.
وأشاد السفير الألماني بمستوى الأداء الأكاديمي والجهود التي تبذلها إدارة الجامعة لضمان استمرارية العملية التعليمية، مؤكداً أهمية دعم التعليم العالي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية والاستقرار وبناء القدرات البشرية.
وفي ختام الزيارة، اطّلع الوفد على عدد من المشاريع التنموية والخدمية المنفذة في محافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة.