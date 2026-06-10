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تراجع كبير في أسعار الذهب.. تعرف على آخر الأسعار اليوم في اليمن

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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يشهد سوق الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء، انخفاضًا كبيرا في الأسعار، متأثرا بالانخفاض العالمي للمعدن النفيس.

وتراجع سعر الذهب بنسب متفاوتة في الاسواق، بين المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية والمحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مع الفارق في قيمة العملة.

فيما يلي آخر تحديث بالأسعار بحسب ما رصده محرر مأرب برس: 

أسعارالذهب في صنعاء

الأربعاء - 10/06/2026

جنيه الذهب

شراء = 512,000 ريال 

بيع = 518,000 ريال    

 جرام عيار 21

شراء = 63,300 ريال  

بيع = 65,500 ريال   

أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,459,000 ريال   

بيع = 1,508,000 ريال    

جرام عيار 21

شراء = 180,000 ريال    

بيع = 200,000 ريال   

عالميا، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بنحو 1% مدفوعة بتجدد التصعيد الأمريكي بين أمريكا وإيران، ما زاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.

وهبط المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 4187.59 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس/آذار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7% إلى 4213.40 دولارا للأوقية.

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع صعود أسعار النفط الذي عزز المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

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