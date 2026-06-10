تراجع كبير في أسعار الذهب.. تعرف على آخر الأسعار اليوم في اليمن الرئيس العليمي يشترط نزع سلاح المليشيات ويؤكد: تحقيق السلام لا يكون بوقف إطلاق النار فقط الرئيس اليمني يصارح المبعوث الأممي: لن نتقاسم السلطة مع الحوثيين والسلام يبدأ بإنهاء المشروع الإيراني في البلاد إيران تهدد بالإنسحاب من كأس العالم بيان عاجل للجنة الأمنية في عدن يحدد مكانًا للاحتجاجات ويحذر من تسييس المطالب الشعبية المشروعة اتقاق على عقد اجتماع يضم ممثلين عن التحالف والحكومة اليمنية والحوثيين ضمن لجنة التنسيق العسكري المشتركة التوقيع على اتفاقية منحة المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار قطر تفتح باب التجنيد للمواليد وأبناء المواطنات غير القطريين الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 11 أسبوعا والنفط يواصل الارتفاع الشعور بالحموضة بعد التدخين.. إليك الأسباب وطرق العلاج
يشهد سوق الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء، انخفاضًا كبيرا في الأسعار، متأثرا بالانخفاض العالمي للمعدن النفيس.
وتراجع سعر الذهب بنسب متفاوتة في الاسواق، بين المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية والمحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مع الفارق في قيمة العملة.
فيما يلي آخر تحديث بالأسعار بحسب ما رصده محرر مأرب برس:
أسعارالذهب في صنعاء
الأربعاء - 10/06/2026
جنيه الذهب
شراء = 512,000 ريال
بيع = 518,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 63,300 ريال
بيع = 65,500 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,459,000 ريال
بيع = 1,508,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 180,000 ريال
بيع = 200,000 ريال
عالميا، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بنحو 1% مدفوعة بتجدد التصعيد الأمريكي بين أمريكا وإيران، ما زاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.
وهبط المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 4187.59 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس/آذار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7% إلى 4213.40 دولارا للأوقية.
وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع صعود أسعار النفط الذي عزز المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.