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إيران تهدد بالإنسحاب من كأس العالم

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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حذر وزير الرياضة الإيراني من أن منتخب بلاده الأول لكرة القدم قد ينسحب من مباريات كأس العالم في حال حدوث احتجاجات داخل الملاعب من قبل الجالية الفارسية ضد النظام.

ونقل موقع "ورزش3" الرياضي عن الوزير أحمد دنيامالي قوله: لقد أبلغنا بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المسؤولين عن المنتخب سيغادرون المباراة فور سماع شعارات سياسية داخل الملاعب.

وأضاف دنيامالي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب منه مراراً ضمان أن يحمل المشجعون العلم الرسمي لإيران فقط داخل الملاعب، وليس العلم الفارسي القديم، مشيراً إلى أن المنتخب قد ينسحب في حال عدم الالتزام بذلك.

ويتم تفضيل العلم القديم الذي يحمل رمز الأسد والشمس، خصوصاً من قبل الجماعات المعارضة الملكية، ويستخدم في الاحتجاجات خارج البلاد كرمز للمعارضة للنظام في إيران.

ويشكك مراقبون في إمكانية فرض مثل هذا الحظر خلال نهائيات كأس العالم.

وتقام مباراتان من أصل ثلاث لإيران في دور المجموعات، يوم الاثنين المقبل أمام نيوزيلندا، ويوم 21 يونيو الجاري أمام بلجيكا، في مدينة لوس أنجلوس، حيث يعيش معظم الإيرانيين في الولايات المتحدة والبالغ عددهم نحو مليوني شخص.

وبالنسبة لهؤلاء، تمثل كأس العالم منصة لإظهار احتجاجاتهم ضد النظام.

ويطغى على مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال الصراع العسكري بين إيران والولايات المتحدة منذ فبراير الماضي.

ونقل المنتخب الإيراني معسكره من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، ولا يمكنه السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياته إلا في يوم المباراة، فيما تقام مباراته الثالثة في سياتل أمام مصر يوم 26 يونيو.

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