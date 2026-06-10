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اتقاق على عقد اجتماع يضم ممثلين عن التحالف والحكومة اليمنية والحوثيين ضمن لجنة التنسيق العسكري المشتركة

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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اختتم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن اليوم الاربعاء في عمّان اجتماعاً ضم ممثلين عن لجنة التنسيق العسكري من الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة.

وقال بيان مقتضب لمكتب المبعوث: ''استناداً إلى الاجتماعات السابقة التي عُقدت في إطار لجنة التنسيق العسكري، ناقشت الوفود آخر التطورات في اليمن والمنطقة، وتم التركيز على التخطيط لوقف إطلاق النار، والأمن البحري، وخطوات خفض التصعيد''.

 المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قال: "يظل هذا النوع من الانخراط، برعاية الأمم المتحدة، بالغ الأهمية في ظل بيئة أمنية سريعة التطور وغير قابلة للتنبؤ في اليمن والمنطقة''. 

مضيفًا: ''كما أن الحفاظ على حوار جوهري ضمن لجنة التنسيق العسكري ومن خلال القنوات الأخرى يمكن أن يدعم بشكل ملموس جهودنا الأوسع الرامية إلى إحراز تقدم نحو سلام دائم في اليمن."

ويعتزم مكتب المبعوث الخاص عقد اجتماع يضم الوفود الثلاثة للجنة التنسيق العسكري (التحالف والحكومة اليمنية والحوثيين) خلال الفترة المقبلة، بناءً على التزام جميع الأطراف، وفق البيان.

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