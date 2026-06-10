التوقيع على اتفاقية منحة المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار

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وقّعت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، امس في الرياض، اتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتوريد مشتقات نفطية تشمل الديزل والمازوت بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.
وتهدف المنحة إلى الإسهام في استقرار خدمة الكهرباء وتحسين استمراريتها، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتوفير الوقود لمحطات التوليد.
كما شهد اللقاء، توقيع اتفاقية إضافية لدعم شركة بترومسيلة وتعزيز قدراتها الفنية والتشغيلية.