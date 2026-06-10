الشعور بالحموضة بعد التدخين.. إليك الأسباب وطرق العلاج أعراض سرطان الأمعاء- 5 علامات تحذيرية تتشابه مع أمراض شائعة غارات باكستانية على أفغانستان تخلّف قتلى مدنيين وتصعّد التوتر الحدودي الطيران الأمريكي يستهدف 20 موقعاً إيرانياً قرب هرمز.. والبحرين تعلن التصدي لهجمات جوية ردًا على الضربات الأمريكية.. إيران تعلن استهداف قواعد واشنطن في المنطقة ورفع التأهب بالخليج مواجهة عسكرية تتوسع في الخليج.. واشنطن تنهي ضرباتها ضد إيران وطهران تفتح جبهة الرد التجمع اليمني للإصلاح: مسيرة سياسية حافلة بالتضحيات في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية وصمام أمان للمشروع الوطني في مواجهة الانفصال والانقلاب.. مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمأرب: حملة واسعة لمعالجة الازدواج الوظيفي بين القطاعين المدني والعسكري.. ونحو 10 آلاف موظف يخضعون لإشراف المكتب المالية تعلن إطلاق التعزيزات المالية لصرف مرتبات شهري مايو للمدنيين ومارس للعسكريين الحكومة اليمنية تبحث مع البنك الدولي توسيع الدعم لأهم ثلاث قطاعات في اليمن
قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالحموضة بعد التدخين، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا على وجود مشكلة صحية خطيرة تتطلب العلاج السريع، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بالحموضة بعد التدخين وفقًا لما ذكره موقع "webmd".
كشفت نتائج بعض الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بحموضة المعدة مقارنة بالأشخاص الآخرين الذين لا يدخنون، وغالبًا ما يصاحبها بعض الأعراض المزعجة مثل الشعور الحارق في الصدر، الألم، الانزعاج.
ما العلاقة بين التدخين وحرقة المعدة؟
أوضحت نتائج بعض الدراسات أن النيكوتين المعروف بأحد المكونات الأساسية للتبغ يتسبب في إرخاء العضلات في الجزء السفلي من المريء الذي يحافظ على الحمض في المعدة، وبالتالي يتسرب الحمض إلى أعلى ويسبب ذلك الشعور بالحرقان.
كما يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى تقليل إفراز اللعاب، مما قد يزيد من أعراض حرقة المعدة، حيث تعيق السجائر قدرة الجسم على إنتاج مادة تساعد على حماية المعدة من حمض المعدة.
ما هو علاج حموضة المعدة بعد التدخين؟
الحل الأمثل لحموضة المعدة بعد التدخينيمكن أن تساعد لصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين في تقليل الشعور بالحموضة الذي يصيب البعض بعد التدخين، حيث أثبتت الدراسات أن مضغ علكة النيكوتين يقدم بعض الفوائد للجسم على عكس السجائر التي تضر الجسم فقط.
ما هي المضاعفات الأخرى للتدخين على الجسم؟
أوضح الدكتور عمرو مبروك، أستاذ جراحة التجميل جامعة عين شمس، أن التدخين سبب رئيسي للإصابة بجفاف الجلد بشكل متماثل مع التعرض لأشعة الشمس المفرط، إلى جانب بعض الأضرار الأخرى التي تصيب أعضاء الجسم.
بالإضافة إلى ذلك فإن جفاف البشرة الناتج عن التدخين يتسبب في تشقق الجلد، لذلك يجب الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء واستعمال كريمات مرطبة والابتعاد تمامًا عن التدخين بمختلف أنواعه خاصة للنساء