أعراض سرطان الأمعاء- 5 علامات تحذيرية تتشابه مع أمراض شائعة

الأربعاء 10 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض مزعجة تكون ناتجة عن سرطان الأمعاء، لكنهم يعتقدون أنها بسبب أمراض أخرى.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض سرطان الأمعاء المشتركة مع بعض الأمراض، وفقًا لموقع "Times of india".

أعراض سرطان الأمعاء المشابهة لبعض الأمراض

1- تغيرات عادات التبرزيجب استشارة الطبيب فورًا عند المعاناة من الإسهال أو الإمساك أو كثرة التبرز لأكثر من بضعة أسابيع، لأن هناك احتمالًا أن تكون مصابًا بسرطان الأمعاء.علاوة على ذلك، قد تكون الرغبة في التبرز بعد إفراغ الأمعاء علامة تحذيرية على وجود ورم في الأمعاء.

2- وجود دم في البراز

يظن البعض أن البواسير هي المرض الوحيد الذي يسبب ظهور دم في البراز، ولكن المفاجأة أن سرطان الأمعاء يسبب نفس العرض أيضًا، ويرجع السبب إلى نزيف المستقيم المصاحب لأورام القولون.

3- فقدان الوزنفقدان الوزن غير المبرر لا يدل فقط على سوء امتصاص العناصر الغذائية، بل يكشف في بعض الأحيان عن الإصابة بسرطان الأمعاء.

4- التعبلا خلاف على أن التعب ينتج عن قلة النوم والإفراط في العمل والإجهاد، لكنه يشير أيضًا إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، لأن النزيف الداخلي الناجم عن الورم يسبب فقر الدم، الذي يعتبر الإرهاق المستمر من أبرز أعراضه.

5- وجود كتلة في البطنإذا تحسست بطنك، واكتشفت كتلة صلبة بداخلها، لا تتجاهل الأمر، واذهب للطبيب فورًا، لإجراء المزيد من الفحوصات، مثل تنظير القولون، لأن من الممكن أن تكون مصابًا بسرطان الأمعاء.

كيف تعرف أنك مصاب بسرطان الأمعاء؟

بالإضافة إلى الأعراض السابقة، هناك علامات يمكن الاستدلال منها على الإصابة بسرطان الأمعاء، وهي:

-تقلصات البطن.-انتفاخ البطن.-عدم القدرة على إخراج الغازات.-التوعك.

الأمراض التي تشترك أعراضها مع سرطان الأمعاء-البواسير.-القولون العصبي.-داء كرون.-التهاب القولون التقرحي