مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمأرب: حملة واسعة لمعالجة الازدواج الوظيفي بين القطاعين المدني والعسكري.. ونحو 10 آلاف موظف يخضعون لإشراف المكتب

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - منصور العامري

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أكد الأستاذ سعود سعيد محمد اليوسفي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب أن المكتب يواصل أداء مهامه في تنظيم العمل الإداري والوظيفي ومتابعة الانضباط الوظيفي في مختلف المرافق الحكومية بالمحافظة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه.

وأوضح اليوسفي أن مكتب الخدمة المدنية يشرف على أكثر من 42 وحدة إدارية ومؤسسة حكومية ويعمل من خلال مديري الموارد البشرية الموزعين على مختلف الجهات الحكومية مشيرًا إلى أن المكتب ينفذ برامج الرقابة والتفتيش الميداني لمتابعة مستوى الانضباط الوظيفي والتأكد من انتظام سير العمل في المؤسسات الحكومية خاصة خلال فترات ما بعد الإجازات والمناسبات الرسمية.

وأضاف أن عدد الموظفين الذين تُصدر كشوفاتهم عبر مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب بلغ 9,996 موظفًا في حين لا تزال بعض الجهات الحكومية تصرف مستحقات موظفيها عبر جهات أخرى خارج إطار المكتب.

وأشار إلى أن المكتب نفذ العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية وفق توجيهات وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ سالم العولقي كما يعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بمنح الزيادة المعتمدة بنسبة 20 بالمائة فور استكمال الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالصعوبات أوضح اليوسفي أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الموازنات التشغيلية للمكاتب الحكومية واستمرار العمل بموازنات قديمة لا تتناسب مع حجم التوسع الإداري والخدمي الذي تشهده المحافظة مؤكدًا أن هذه الموازنات لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية.

وكشف أن مكتب الخدمة المدنية سجل أكثر من 10 آلاف باحث عن وظيفة من خريجي الجامعات والمعاهد إلا أن عدم اعتماد درجات وظيفية جديدة من قبل الحكومة حال دون استيعابهم رغم الاحتياج الفعلي للكوادر في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.

وبيّن أن المكتب أعد خلال السنوات الماضية موازنات واحتياجات وظيفية للمحافظة ورصد أكثر من 5,228 درجة وظيفية مطلوبة لتغطية العجز في المؤسسات الحكومية إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتراجع الموارد العامة للدولة حالت دون اعتمادها حتى الآن.

وفي جانب معالجة الازدواج الوظيفي أكد اليوسفي أن المكتب نفذ حملة واسعة لمعالجة حالات الازدواج بين القطاعين المدني والعسكري والأمني بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والسلطة المحلية وهيئة القوى البشرية ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مشيرًا إلى قبول استقالات لأكثر من 70 حالة ازدواج وظيفي حتى الآن مع استمرار الجهود لاستكمال بقية الحالات.

وثمّن مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية بمحافظة مأرب بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة مؤكدًا أن المكتب سيواصل جهوده لتعزيز الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين والمطالبة باعتماد موازنات حقيقية ودرجات وظيفية جديدة تلبي احتياجات المحافظة المتزايدة.