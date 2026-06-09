مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمأرب: حملة واسعة لمعالجة الازدواج الوظيفي بين القطاعين المدني والعسكري.. ونحو 10 آلاف موظف يخضعون لإشراف المكتب المالية تعلن إطلاق التعزيزات المالية لصرف مرتبات شهري مايو للمدنيين ومارس للعسكريين الحكومة اليمنية تبحث مع البنك الدولي توسيع الدعم لأهم ثلاث قطاعات في اليمن البنك المركزي اليمني يوقف ترخيص أحد شركات الصرافة في شبوة طاقم تحكيم برازيلي للمباراة الإفتتاحية في كأس العالم مساء الخميس شركة صافر تبحث مع السفير الألماني تحديات قطاع النفط وفرص التعاون في الطاقة المتجددة رسالة خطية من الرئيس الصيني للرئيس اليمني فضيحة في المخا: سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية رست في ميناء المدينة بوثائق مزورة متورطة بتهريب شحنات غاز إيراني الصحة السعودية تحذر من نظام الطيبات هدنة إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. الذهب والنفط تحت الضغط والدولار يواصل الصعود
أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو من العام الجاري 2026م، لـ موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وكذا المتقاعدين والشـهداء والجرحى.
كما اعلنت الوزارة، إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس من العام الجاري 2026م، لمنتسبي وزارتي الدفاع و الداخلية.