المالية تعلن إطلاق التعزيزات المالية لصرف مرتبات شهري مايو للمدنيين ومارس للعسكريين

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو من العام الجاري 2026م، لـ موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وكذا المتقاعدين والشـهداء والجرحى.

كما اعلنت الوزارة، إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس من العام الجاري 2026م، لمنتسبي وزارتي الدفاع و الداخلية.