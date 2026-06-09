الحكومة اليمنية تبحث مع البنك الدولي توسيع الدعم لأهم ثلاث قطاعات في اليمن البنك المركزي اليمني يوقف ترخيص أحد شركات الصرافة في شبوة طاقم تحكيم برازيلي للمباراة الإفتتاحية في كأس العالم مساء الخميس شركة صافر تبحث مع السفير الألماني تحديات قطاع النفط وفرص التعاون في الطاقة المتجددة رسالة خطية من الرئيس الصيني للرئيس اليمني فضيحة في المخا: سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية رست في ميناء المدينة بوثائق مزورة متورطة بتهريب شحنات غاز إيراني الصحة السعودية تحذر من نظام الطيبات هدنة إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. الذهب والنفط تحت الضغط والدولار يواصل الصعود خطوة تهز المشهد الليبي.. إعلان إقليم جديد يشعل مخاوف التقسيم ضربة قضائية جديدة تربك ترامب.. إلغاء رسوم باهظة على تأشيرات العمل في أمريكا
أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، قرار رقم (10) لعام 2026م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوح لبن دابي وكيل حوالة - شبوة/ حبان وإغلاق مقرها، وذلك بناءا على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.