البنك المركزي اليمني يوقف ترخيص أحد شركات الصرافة في شبوة

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، قرار رقم (10) لعام 2026م، بشأن إيقاف الترخيص الممنوح لبن دابي وكيل حوالة - شبوة/ حبان وإغلاق مقرها، وذلك بناءا على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.