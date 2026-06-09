طاقم تحكيم برازيلي للمباراة الإفتتاحية في كأس العالم مساء الخميس

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا الخميس، على ملعب "أزتيكا" في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ويساعد سامبايو في إدارة مباراة الافتتاح مواطناه برونو بيريس وبرونو بوشيليا.

ويشارك الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما كان ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو المساعد "VAR" في مونديال روسيا 2018، قبل أن يدير مباريات كحكم ساحة في كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويعد سامبايو من أبرز الحكام على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدار العديد من المباريات القارية والعالمية، ويحظى بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة المواجهات الكبرى.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.