طاقم تحكيم برازيلي للمباراة الإفتتاحية في كأس العالم مساء الخميس شركة صافر تبحث مع السفير الألماني تحديات قطاع النفط وفرص التعاون في الطاقة المتجددة رسالة خطية من الرئيس الصيني للرئيس اليمني فضيحة في المخا: سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية رست في ميناء المدينة بوثائق مزورة متورطة بتهريب شحنات غاز إيراني الصحة السعودية تحذر من نظام الطيبات هدنة إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. الذهب والنفط تحت الضغط والدولار يواصل الصعود خطوة تهز المشهد الليبي.. إعلان إقليم جديد يشعل مخاوف التقسيم ضربة قضائية جديدة تربك ترامب.. إلغاء رسوم باهظة على تأشيرات العمل في أمريكا الزنداني يكشف انفراجة مرتقبة للكهرباء: الوقود يتدفق والدعم السعودي يدخل مرحلة التنفيذ الولايات المتحدة ترفع البطاقة الحمراء في وجه حكم عربي قبل يومين من افتتاح المونديال
بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، سالم كعيتي، يوم الاثنين، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في اليمن وفرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.
وقال كعيتي، خلال لقاء حضره نائبة السفير الألماني صوفيا هيرتسبيرغ، ومدير الشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، ونائب المدير التنفيذي لشركة صافر غالب معيلي، إن الشركة تواصل الحفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن قطاع النفط والغاز يواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي انعكس على الإيرادات والقدرات التشغيلية للشركة، وأثر على تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث والمشاريع التطويرية، فضلاً عن الحفاظ على البنية التحتية النفطية والغازية.
وأشار إلى أن استمرار هذه التحديات يفرض أعباء متزايدة على الشركة والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز يمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة وركيزة أساسية للاقتصاد اليمني، ما يتطلب دعماً محلياً ودولياً لتعزيز استقراره وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي والتنموي.
كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة، والتعاون في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير الحلول التقنية الحديثة التي من شأنها رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة البيئية.
من جانبه، قال السفير الألماني إنه مهتم بالاطلاع على أوضاع قطاع النفط والغاز في اليمن والتحديات التي يواجهها، مؤكداً حرص بلاده على دعم المبادرات التنموية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد شنايدر بالدور الذي تؤديه شركة صافر في دعم الاقتصاد اليمني، مجدداً التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في دعم جهود التنمية في البلاد.