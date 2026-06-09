رسالة خطية من الرئيس الصيني للرئيس اليمني

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 285

تسلم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية، اليوم بالرياض، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشنغ، الذي سلمه الرسالة.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض مسار العلاقات اليمنية - الصينية وآفاق تطويرها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور الزنداني اعتزاز اليمن بالعلاقات التاريخية الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية، والقائمة على التعاون والتفاهم المتبادل..مثمناً المواقف الصينية الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته، وإسهاماتها التنموية والإنسانية التي تركت أثراً ملموساً في مختلف المراحل.

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الذكرى السبعين للعلاقات اليمنية - الصينية تمثل محطة مهمة لاستحضار الإرث المشترك بين البلدين والبناء عليه لتعزيز آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين ويخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، عبّر القائم بأعمال السفارة الصينية عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في التعامل مع التحديات الراهنة ودعمها للإصلاحات التي تقوم بها.

وأكد استمرار دعم بلاده لمسار السلام والتنمية في اليمن، واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.