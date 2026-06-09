فضيحة في المخا: سفينة خاضعة لعقوبات أمريكية رست في ميناء المدينة بوثائق مزورة متورطة بتهريب شحنات غاز إيراني

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف مصدر حكومي يمني أن سفينة تجارية خاضعة لعقوبات أمريكية حديثة رست في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن باستخدام وثائق مزورة، رغم ارتباطها بشبكة دولية متهمة بنقل وتسويق الغاز الإيراني الخاضع للعقوبات.

وقال المصدر، وفق ''العربي الجديد"، إن السفينة "GAZ GMS" دخلت ميناء المخا الخاضع لسيطرة قوات طارق صالح، بوثائق تحميل صادرة من سلطنة عُمان، قبل أن تكشف العقوبات الأمريكية الأخيرة ارتباطها بشبكة متورطة في نقل الغاز الإيراني وتسويقه لصالح جهات خاضعة للعقوبات.

وأضاف أن السفينة، التي تقدر قيمتها بنحو 18 مليون دولار، كانت تحمل بضائع تقدر قيمتها بحوالي 12 مليون دولار.

وبحسب المصدر، فإن معلومات أولية كانت قد أشارت إلى وجود شبهات حول تسهيلات لعبور شحنات مرتبطة بالغاز الإيراني إلى مناطق سيطرة الحوثيين، معتبراً أن ما جرى يمثل تحايلاً منظماً على العقوبات والأوامر التنفيذية الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت السفينة ضمن حزمة عقوبات استهدفت شبكة دولية قالت إنها شاركت في نقل آلاف الأطنان من الغاز الإيراني، الذي تُستخدم عائداته في تمويل أنشطة تابعة للحوثيين.

كما أوضحت أن السفينة ترتبط بشبكة "بوتاني" التجارية، إلى جانب أفراد وشركات متهمة بإدارة وتشغيل سفن تُستخدم في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

ودعا المصدر الحكومي إلى تشديد الرقابة على حركة السفن والشحنات الواصلة إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية، ورفع مستوى التدقيق في مصادر الشحنات والجهات المالكة والمشغلة للسفن، لمنع استخدام الموانئ اليمنية في عمليات مرتبطة بشبكات نقل الطاقة الإيرانية الخاضعة للعقوبات الدولية.