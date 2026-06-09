هدنة إيران وإسرائيل تربك الأسواق.. الذهب والنفط تحت الضغط والدولار يواصل الصعود

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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شهدت الأسواق العالمية حالة من التذبذب الحاد اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الغموض المحيط بالهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي انعكس مباشرة على تحركات الذهب والنفط والعملات، بينما حافظ الدولار على مكاسبه القوية قرب أعلى مستوياته في شهرين.

فقد تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، حيث استقرت في التداولات الفورية عند نحو 4430 دولارًا للأوقية، بعد أن كانت قد هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، وسط حالة حذر واضحة لدى المستثمرين. ويرى محللون أن حالة الترقب ما زالت تسيطر على الأسواق، خاصة مع التشكيك في قدرة الهدنة على الاستمرار، إلى جانب انتظار بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق متصل، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد بشكل أوضح مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس بدوره على أداء الذهب والدولار عالميًا.

أما في سوق العملات، فقد واصل الدولار الأمريكي تعزيز موقعه، ليستقر قرب أعلى مستوى له في شهرين، مدعومًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن. كما سجل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا، في حين واصل الين الياباني هبوطه مقتربًا من مستويات حساسة قد تدفع نحو تدخل رسمي لدعمه.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد موجة صعود قوية سابقة، حيث انخفض خام برنت بنحو 1.28% ليصل إلى 93.04 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.68% إلى 89.75 دولارًا.

ويؤكد خبراء أن الأسواق ما تزال تتحرك تحت ضغط التوترات السياسية في الشرق الأوسط، وسط حالة عدم يقين بشأن مستقبل الصراع، ما يجعل جميع الأصول عرضة لتقلبات حادة مرتبطة بأي تطورات مفاجئة في المشهد الجيوسياسي أو البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة.