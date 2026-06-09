الولايات المتحدة ترفع البطاقة الحمراء في وجه حكم عربي قبل يومين من افتتاح المونديال

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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منع الحكم الدولي عمر عبد القادر أرطان، أحد أبرز حكام القارة الإفريقية، من دخول الولايات المتحدة بعد وصوله إليها للمشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم 2026.

ووفقا لما نقله موقع "africatopsports"، فإن سلطات الهجرة الأمريكية رفضت السماح للحكم الدولي الصومالي المعروف بدخول الأراضي الأمريكية فور وصوله، لتقوم بعدها بترحيله مباشرة إلى تركيا، التي كان قد غادرها متجها إلى الولايات المتحدة.

ولم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو سلطات الهجرة الأمريكية أي بيان مفصل يوضح أسباب منع الحكم الصومالي من الدخول، ولا تزال الملابسات الكاملة للواقعة غامضة.

ويعد عمر عبد القادر أرطان من أكثر حكام كرة القدم احتراما في القارة الإفريقية، إذ أدار عددا من المباريات الكبرى والحساسة، سواء على الصعيد الإفريقي أو في البطولات الدولية التي أدارها تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان أرطان أدار مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بين بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، كما نال جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025.

وكان إدراج أرطان ضمن قائمة الحكام المختارين للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك، ينظر إليه على أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل التحكيم الإفريقي، ويمثل اعترافا دوليا بمستوى الحكام في القارة السمراء