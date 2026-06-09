ما أفضل مضاد حيوي لعلاج التهاب اللوزتين؟.. الإجابة تعتمد على سبب الإصابة

الثلاثاء 09 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يؤكد الأطباء أن تحديد أفضل مضاد حيوي لعلاج التهاب اللوزتين يعتمد أولاً على معرفة سبب الالتهاب، إذ قد يكون ناتجاً عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

وتُعد العدوى الفيروسية الأكثر شيوعاً، وفي هذه الحالة لا تكون المضادات الحيوية فعالة ولا يُنصح باستخدامها.

أما إذا كان التهاب اللوزتين ناجماً عن عدوى بكتيرية، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية فموية يتم تناولها عادة لمدة تصل إلى 10 أيام، ومن أبرزها:

Penicillin. Clindamycin

. Cephalosporin.

وفي حال وجود حساسية تجاه أحد هذه الأدوية، يختار الطبيب بديلاً مناسباً وفقاً للحالة الصحية للمريض.

ويشدد المختصون على أهمية الالتزام الكامل بالجرعات الموصوفة وعدم التوقف عن العلاج بمجرد الشعور بالتحسن، وذلك لتجنب عودة الالتهاب أو تفاقمه أو انتقال العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

كيف يُعالج التهاب اللوزتين الفيروسي؟

عندما يكون الالتهاب فيروسياً، يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتسريع التعافي من خلال:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على رطوبة الحلق. تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة المهدئة للحلق مثل الحساء والعسل.

الغرغرة بالماء والملح، خاصة للأطفال الأكبر سناً.

استخدام أجهزة ترطيب الهواء للتقليل من جفاف الحلق.

الاستعانة بأقراص المص المخصصة للحلق.

تجنب التدخين والمهيجات الأخرى التي تزيد من تهيج الحلق.

كما يمكن استخدام بعض المسكنات وخافضات الحرارة مثل Ibuprofen وAcetaminophen للمساعدة في تخفيف الألم والحمى.

ويحذر الأطباء من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون حاجة طبية، لما قد يسببه ذلك من آثار جانبية وزيادة خطر مقاومة البكتيريا للعلاج مستقبلاً.