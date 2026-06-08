عدن تستعد للاحتفاء بإنجاز تاريخي للمنتخب الوطني بعد التأهل إلى كأس آسيا 2027

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ناقش اجتماع عُقد، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الترتيبات الخاصة بإقامة حفل تكريم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب نجاحه في حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا 2027.
وأشاد الوزير بالأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال مشواره في التصفيات الآسيوية، مؤكداً أن التأهل إلى النهائيات يُعد إنجازاً وطنياً مهماً ومصدر فخر لجميع اليمنيين.
وأكد البكري أهمية الإعداد الجيد للحفل وتنظيمه بصورة تليق بحجم الإنجاز الذي حققه المنتخب، وتعكس تقدير الدولة والوزارة للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري طوال فترة التصفيات.
كما ثمّن الدور الذي قام به الاتحاد العام لكرة القدم، والجهازان الفني والإداري، واللاعبون، في تحقيق هذا التأهل المستحق، مشيداً بروح العمل والعطاء التي أسهمت في بلوغ النهائيات القارية.
وجدد وزير الشباب والرياضة الإشادة بالدعم الذي يقدمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني للمنتخب الوطني، وحرصهما على الاحتفاء بهذا الإنجاز الرياضي، مؤكداً استمرار دعم الوزارة للمنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات والاستحقاقات المقبلة.