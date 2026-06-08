ضربة أمنية ناجحة في المكلا.. ضبط مروج خطير ومصادرة أكثر من 10 كيلوغرامات من المخدرات

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من الإطاحة بأحد أخطر مروجي المواد المخدرة في مدينة المكلا، خلال عملية أمنية نوعية نُفذت بعد تحريات دقيقة ورصد مستمر لتحركاته.

وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الرائد وضاح بازومح، أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم أثناء تنقله على متن مركبة، حيث أسفرت عملية التفتيش الأولية عن العثور على نحو كيلوين من مادة الشبو المخدرة.

وأضاف أن الإجراءات القانونية قادت إلى مداهمة المنزل الذي كان يستخدمه المتهم، ليتم العثور بداخله على 6 كيلوغرامات و334 جراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 2 كيلوغرام من مادة الشبو، ما رفع إجمالي المضبوطات إلى 10 كيلوغرامات و334 جراماً من المواد المخدرة.

كما ضبطت القوة الأمنية بحوزة المتهم سلاحين آليين من نوع "كلاشينكوف" وثلاثة مسدسات، في مؤشر على خطورة نشاطه الإجرامي.

وأكد بازومح أن المتهم يُعد من العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية، وأن عملية القبض عليه جاءت ثمرة جهود مكثفة في الرصد والمتابعة والتحري، مشيداً بالدور الذي قام به أفراد الإدارة المشاركون في تنفيذ العملية.

وجددت إدارة مكافحة المخدرات تأكيدها مواصلة حملاتها الأمنية بكل حزم لمكافحة تجارة وترويج المخدرات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في انتشار هذه الآفة الخطيرة داخل المجتمع.