طهران تعلن وقف هجماتها وإسرائيل تقول إنها تعرضت لـ 30 صاروخ من إيران وصاروخ واحد من اليمن

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، الاثنين وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو" وفق بيان.

بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن تل أبيب أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ستستمر الهجمات على جنوب لبنان في الأيام المقبلة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

هذا ورصدت إسرائيل استهدافها بنحو 30 صاروخا من إيران وصاروخ واحد من اليمن منذ مساء الأحد، ردا على غارة شنتها على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "منذ الليلة الماضية، تم إطلاق حوالي 30 صاروخا من إيران وصاروخ واحد من اليمن على إسرائيل".

في المقابل، قال الاحتلال إن عشرات من طائراته الحربية شنت غارات ادعى أنها "دمرت منظومات الدفاع الاستراتيجية" في إيران.