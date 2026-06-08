وفاة جندي أسير تحت التعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء

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قالت مصادر حقوقية إن الجندي الأسير معاذ حميد ناصر طفيان توفى داخل سجون ميليشيات الحوثي نتيجة تعرضه للتعذيب، بعد سنوات من أسره في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب.
ونعى وائل طفيان شقيقه قائلا:"العين تدمع والقلب يحزن وإني على فراقك أخي معاذ لمحزون ومكلوم، خبر وفاتك ليس خبر عابر ولكنه أزهق روحي وجسدي بعد روحك وجسدك وكاد القلب يتوقف والروح تطلع لباريها.
وكتب على صفحته في فيسبوك": بعد انتظار طويل في سجون الأسر كنا على أمل أن يتم الإفراج عنك ضمن صفقة التبادل ولكن شاءت إرادة الله أن يأخذك إلى جواره، نسأل الله أن يجمعنا بك في مستقر رحمته وأن ينتقم لك ممن ظلمك وعندالله تجتمع الخصوم".
واسرت المليشيات الحوثية الجندي في الجيش الوطني معاذ طفيان، في سبتمبر 2021م في جبهة الجوبة بمأرب ونقلته إلى سجونها في صنعاء.