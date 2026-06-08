عاجل: السعودية تكشف عن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه المملكة وتنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان للاستهداف

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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نفت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، لكنها كشفت عن اطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه السعودية، لم يصل.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح.

وأضاف اللواء المالكي أن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراءً احترازياً نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق. في إشارة للحوثيين.

وكانت تقارير تحدثت اليوم عن استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج وسط السعودية.

واطلق الدفاع المدني السعودي صافرات الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من هجوم ايراني، ثم أطلق تنبيه زوال الخطر في الخرج.

واليوم الاثنين انخرطت جماعة الحوثي في الحرب من جديد، دعما لايران وحزب الله.

وأعلنت تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف إسرائيلية حساسة" في منطقة يافا (تل أبيب) باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع تجدد الهجمات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران ولبنان.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان، إن العملية جاءت رداً على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان وإيران وقطاع غزة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.

في السياق ذاته، أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرة أي تحركات بحرية مرتبطة بإسرائيل أهدافاً مشروعة لقواتها.