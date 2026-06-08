اسناداً لايران وحزب الله.. جماعة الحوثي تنخرط مجددا في الحرب وتعلن عن تصعيد في البحر الأحمر

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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما وصفتها بـ"أهداف إسرائيلية حساسة" في منطقة يافا (تل أبيب) باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية، بالتزامن مع تجدد الهجمات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران ولبنان.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان، إن العملية جاءت رداً على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" على لبنان وإيران وقطاع غزة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.
في السياق ذاته، أعلنت جماعة الحوثي فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرة أي تحركات بحرية مرتبطة بإسرائيل أهدافاً مشروعة لقواتها.
واليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتَي نيفاتيم وتل نوف العسكريتين في إسرائيل، في عملية قال إنها جاءت رداً على هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع رادار داخل إيران.
وتُعد القاعدتان من أبرز المنشآت العسكرية الإسرائيلية، فيما يأتي الهجوم وسط أول تبادل للقصف بهذا الحجم منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل شهرين.