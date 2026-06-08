تصعيد جديد متبادل بين إيران وإسرائيل.. انفجارات في طهران وأصفهان وصواريخ تضرب مواقع داخل إسرائيل

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 140

شهدت المواجهة بين إيران وإسرائيل، اليوم الاثنين، تصعيداً جديداً تمثل في تبادل الضربات العسكرية، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في العاصمة طهران ومدينة أصفهان، بالتزامن مع إطلاق دفعات صاروخية من إيران ولبنان باتجاه مناطق في شمال إسرائيل، بينها مدينة حيفا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني بدء عملية عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "عملية النصر"، مؤكداً أنها جاءت رداً على هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع رادارية ومنشآت داخل إيران.

كما قال إن قواته استهدفت منشآت بتروكيماوية في حيفا، محذراً من أن استهداف البنية التحتية للطاقة سيقابل برد مماثل يشمل أهدافاً حيوية في المنطقة.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو شن سلسلة غارات على أهداف إيرانية، من بينها مواقع في منطقة ماهشهر ومرافق مرتبطة بالصناعات البتروكيماوية، وذلك عقب رصد موجات من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتراض عدد من الصواريخ فوق مناطق الجنوب والوسط، وسقوط أخرى وشظاياها في مواقع مختلفة، من بينها بئر السبع وبيت شيمش ومحيط مستوطنة إيتمار شمال الضفة الغربية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى تعرض منازل لأضرار مادية جراء سقوط صاروخ إيراني، في حين لم تُسجل إصابات بشرية وفق البيانات الأولية.

كما ألغيت الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة في أنحاء إسرائيل، بينما انتقل مستشفى سوروكا في النقب للعمل ضمن حالة الطوارئ.

وفي تطور آخر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اضطرابات مؤقتة في حركة الطيران بمطار بن غوريون نتيجة الهجمات الصاروخية، وسط تضارب بشأن اتخاذ قرار بإغلاق المجال الجوي.

على الجانب الإيراني، أكدت وسائل إعلام رسمية سماع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، بينما أعلنت السلطات إغلاق مطاري مهرآباد والإمام الخميني وتعليق عدد من الرحلات الجوية.

كما أفادت مصادر محلية بتعرض موقع في نجف آباد بمحافظة أصفهان لهجوم دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلنت إسرائيل أنها نفذت موجتين من الضربات الجوية استهدفتا عشرات المواقع العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية داخل إيران، مؤكدة أن عملياتها تأتي رداً على الهجمات الصاروخية الأخيرة.

من جهتها، جددت طهران تحذيرها من أي تصعيد جديد، مؤكدة أن قواتها المسلحة سترد بقوة على أي هجمات تستهدف إيران أو لبنان، ومشددة على أن تحركاتها العسكرية تأتي في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع عن النفس.

وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن المواجهة الحالية قد تستمر لأيام، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة واتساع نطاق العمليات العسكرية بين الجانبين.