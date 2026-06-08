التصفح المتخفي ليس كما تعتقد.. هذه الجهات لا تزال ترى نشاطك

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يوفر وضع التصفح المتخفي خصوصية محلية على جهازك لكنه لا يجعلك مجهول الهوية على الإنترنت يوفر وضع التصفح المتخفي خصوصية محلية على جهازك لكنه لا يجعلك مجهول الهوية على الإنترنت

وقد يبدو فتح نافذة التصفح المتخفي وكأنه دخول إلى مساحة خاصة لا يستطيع أحد الاطلاع على ما يجري داخلها، خاصة مع التصميم الداكن الذي تعتمده معظم المتصفحات.

لكن الحقيقة أن هذه الميزة توفر مستوى محدودًا من الخصوصية، ولا تجعل المستخدم مجهول الهوية على الإنترنت.

فعند استخدام وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم أو وضع التصفح الخاص في سفاري وفايرفوكس أو ""InPrivate في مايكروسوفت إيدج، يتوقف المتصفح عن الاحتفاظ بسجل المواقع التي تزورها بعد إغلاق الجلسة، كما يحذف ملفات تعريف الارتباط والبيانات المؤقتة التي أُنشئت خلالها.

ورغم ذلك، فإن نشاطك قد يظل مرئيًا للمواقع الإلكترونية التي تزورها، ولمزود خدمة الإنترنت، أو حتى لجهة العمل أو المدرسة إذا كنت تستخدم شبكتها.

ما الذي يخفيه وضع التصفح المتخفي؟

الوظيفة الأساسية لوضع التصفح المتخفي هي منع تخزين بيانات التصفح محليًا على جهازك بعد انتهاء الجلسة.

وعند إغلاق جميع نوافذ التصفح الخاص: لا يتم حفظ سجل المواقع التي زرتها.

تُحذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع الخاصة بالجلسة.

لا يحتفظ المتصفح بعمليات البحث أو البيانات المدخلة في النماذج لاستخدامها في الإكمال التلقائي.

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب آخر دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من حسابك الأساسي.

لكن هناك استثناءات مهمة، إذ تبقى الملفات التي تقوم بتنزيلها محفوظة على الجهاز، كما تبقى الإشارات المرجعية أو الصفحات المفضلة التي أضفتها أثناء الجلسة.

كذلك، إذا لم تغلق جميع نوافذ التصفح المتخفي، فقد تظل بيانات الجلسة متاحة حتى يتم إغلاقها بالكامل.

الوظيفة الأساسية لوضع التصفح المتخفي هي منع تخزين بيانات التصفح على جهازك من يستطيع رؤية نشاطك أثناء التصفح المتخفي؟

1- الأشخاص الذين يستخدمون جهازك إذا أغلقت جميع نوافذ التصفح الخاص، فلن يتمكن أي شخص يستخدم الجهاز بعدك من الاطلاع على سجل المواقع التي زرتها عبر المتصفح.

ومع ذلك، قد يعثر على الملفات التي قمت بتنزيلها أو الإشارات المرجعية التي أنشأتها.

أما إذا تركت نافذة التصفح المتخفي مفتوحة، فقد يتمكن من الوصول إلى علامات التبويب المفتوحة أو استخدام زر الرجوع لمعرفة المواقع التي تصفحتها.

2- المواقع الإلكترونية والخدمات التي تستخدمها وضع التصفح المتخفي لا يمنع المواقع من معرفة أنك زرتها أو من جمع بيانات عن نشاطك أثناء استخدامك لها.

بل إن تسجيل الدخول إلى أي حساب، مثل حسابات غوغل أو أمازون أو إنستغرام، يجعل الخدمة قادرة على ربط نشاطك بهويتك بسهولة، حتى وإن كنت تستخدم نافذة خاصة.

وتوفر بعض المتصفحات طبقات إضافية من الحماية عبر الحد من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة أو تقنيات التتبع، لكنها لا تجعل المستخدم غير مرئي على الإنترنت.

3- مزود خدمة الإنترنت يستطيع مزود خدمة الإنترنت عادة معرفة المواقع التي تتصل بها، لأن وضع التصفح المتخفي لا يغير طريقة اتصالك بالشبكة.

وعلى الرغم من أن بروتوكول HTTPS يحمي محتوى البيانات المنقولة، فإنه لا يمنع مزود الخدمة من معرفة النطاقات أو المواقع التي تزورها بشكل عام.

4- جهة العمل أو المدرسة إذا كنت تستخدم شبكة مؤسسة أو جهازًا تديره جهة العمل أو المؤسسة التعليمية، فقد تكون هناك أدوات رقابة أو برامج مراقبة تسجل نشاطك.

وفي هذه الحالة، لن يمنع فتح نافذة التصفح المتخفي مسؤولي الشبكة من تتبع استخدامك للإنترنت.

هل يخفي وضع التصفح المتخفي عنوان IP؟ الإجابة المختصرة: لا.

فالتصفح المتخفي لا يخفي عنوان IP الخاص بك، وهو العنوان الذي يحدد اتصالك بالإنترنت ويمكن استخدامه لتقدير موقعك الجغرافي. أما إذا كان الهدف هو إخفاء عنوان IP، فإن استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) يعد خيارًا مختلفًا، إذ تقوم بإعادة توجيه اتصالك عبر خادم آخر، بحيث ترى المواقع عنوان ذلك الخادم بدلًا من عنوانك الحقيقي.

ومع ذلك، فإن استخدام VPN لا يعني أيضًا إخفاء هويتك بالكامل، خاصة إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساباتك الشخصية أو شاركت معلوماتك طوعًا.

متى يكون استخدام التصفح المتخفي مفيدًا؟ رغم حدوده، يظل التصفح المتخفي أداة عملية في العديد من الحالات، مثل: استخدام جهاز كمبيوتر عام أو مشترك. البحث عن هدية أو مفاجأة دون ترك أثر في سجل التصفح. تسجيل الدخول إلى حساب ثانٍ دون الخروج من الحساب الأساسي. منع تراكم عمليات البحث المؤقتة داخل سجل المتصفح.

تجنب الاحتفاظ بملفات تعريف الارتباط الخاصة بجلسة معينة. أما إذا كان الهدف هو إخفاء النشاط عن المواقع الإلكترونية أو مزود الإنترنت أو جهة العمل، فإن التصفح المتخفي وحده لن يكون كافيًا. يوفر وضع التصفح المتخفي خصوصية محلية على جهازك، لكنه لا يجعلك مجهول الهوية على الإنترنت.

فهو يمنع حفظ سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط بعد انتهاء الجلسة، لكنه لا يخفي نشاطك عن المواقع الإلكترونية أو مزود خدمة الإنترنت أو مسؤولي الشبكات. لذلك، فإن فهم حدود هذه الميزة يساعد على استخدامها بالشكل الصحيح، بعيدًا عن الاعتقاد الشائع بأنها توفر إخفاءً كاملاً لكل ما تفعله على الإنترنت