هل يمكن لمريض القولون العصبي تناول البقوليات بـ آمان؟- طبيب يجيب

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يتجنب بعض مرضى القولون العصبي تناول البقوليات خوفًا من زيادة الانتفاخ وآلام البطن، بينما يعتقد آخرون أنها ممنوعة تمامًا ضمن النظام الغذائي الخاص بالمرض.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شندي محمد شريف، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، حقيقة تناول البقوليات لمرضى القولون العصبي، والأطعمة التي قد تزيد الأعراض سوءًا.

هل البقوليات ممنوعة لمرضى القولون العصبي؟يشير شريف إلى أن مريض القولون العصبي يمكنه تناول البقوليات، مثل:

1- الفول.

2- العدس.

3- الفاصوليا.

4- الحمص.ويضيف أن هذه الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية مهمة، لذلك لا ينبغي حرمان المرضى منها بشكل كامل.

ما الكمية المناسبة من البقوليات لمرضى القولون العصبي؟

يوضح استشاري الكبد والجهاز الهضمي أن المشكلة لا تكمن في تناول البقوليات نفسها، وإنما في الإفراط في تناولها.

ويؤكد أن تناول كميات معتدلة يساعد على الاستفادة من قيمتها الغذائية دون التسبب في زيادة ملحوظة لأعراض القولون لدى كثير من المرضى.

كيف يمكن تقليل أعراض الانتفاخ؟ينصح شريف بعدم تناول كميات كبيرة من النشويات أو الأطعمة المسببة للانتفاخ بجانب البقوليات، لأن ذلك قد يزيد من الشعور بعدم الراحة واضطرابات القولون.

ما الأطعمة التي قد تهيج القولون العصبي؟

يشير استشاري الكبد والجهاز الهضمي إلى أن بعض الأطعمة قد تكون أكثر تسببًا في تهيج القولون، مثل:

1- الأطعمة الحارة.

2- الوجبات السريعة.

3- الأطعمة المقلية.

4- الأطعمة مجهولة المصدر أو سيئة التصنيع.

5- الأطعمة الغنية بالدهون.

ما النصيحة الأهم لمرضى القولون العصبي؟

1- مريض القولون العصبي لا يحتاج إلى حرمان نفسه من البقولياتيؤكد الدكتور شندي محمد شريف أن مريض القولون العصبي لا يحتاج إلى حرمان نفسه من البقوليات، بل يجب التركيز على الاعتدال في الكميات ومراقبة الأطعمة التي تثير الأعراض.

2- تقليل الأطعمة الدسمةويشدد على أن النظام الغذائي الصحي المعتمد على الطعام المنزلي وتقليل الأطعمة الدسمة والحارة يساعد بشكل كبير على التحكم في أعراض القولون وتحسين جودة الحياة