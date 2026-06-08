الذهب يواصل الهبوط تحت ضغط الفائدة الأمريكية.. وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يرفع مخاوف التضخم

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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شهدت أسعار الذهب تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بتزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، في وقت أسهمت فيه التطورات العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران في رفع أسعار النفط وإثارة مخاوف متجددة بشأن التضخم العالمي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.54% ليصل إلى 4305.11 دولارات للأوقية بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعد خسائر حادة بلغت نحو 3% في جلسة الجمعة الماضية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.73% إلى 4333.30 دولارًا للأوقية، وسط ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأوضح محللون أن الأداء القوي لسوق العمل الأمريكي عزز قناعة المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي دفع عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين.

ويؤثر ارتفاع العوائد سلبًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا ماليًا، ما يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي المقابل، زادت التطورات الأمنية في الشرق الأوسط من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، بعدما أعلنت إسرائيل تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو أربعة دولارات للبرميل.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات الإقليمية قد يفاقم الضغوط التضخمية عالميًا، ويدفع البنوك المركزية إلى التمسك بسياسات نقدية مشددة لفترة أطول، وهو ما ينعكس بدوره على أداء المعادن الثمينة. أداء المعادن النفيسة الأخرى: تراجعت الفضة بنسبة 0.4% لتسجل 67.56 دولارًا للأوقية.

انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1767.15 دولارًا للأوقية. استقر البلاديوم عند مستوى 1225.66 دولارًا للأوقية.