الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ويتوعدون بتوسيع العمليات العسكرية

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت مليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستعتبر أي تحركات إسرائيلية في المنطقة أهدافًا عسكرية تابعة لقواتها.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا هجومًا صاروخيًا استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة" في منطقة يافا (تل أبيب)، مدعيًا أن العملية حققت أهدافها بدقة.

وأكد سريع أن الجماعة سترد على أي تصعيد بخطوات مماثلة، مشيرًا إلى أن عملياتها العسكرية ستستمر وتتوسع وفقًا لتطورات الأحداث، وأنها ماضية في تنفيذ هجماتها طالما استمرت المواجهات والتوترات في المنطقة.

وأضاف أن جميع محاولات خصوم الجماعة لإيقاف عملياتها ستبوء بالفشل، مؤكدًا استمرار ما وصفها بـ"العمليات العسكرية" خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان إيران أن قواتها المسلحة استهدفت، مساء الأحد، مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، معتبرة ذلك ضمن ما وصفته بحق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي Donald Trump عن أمله في تجنب أي رد إسرائيلي جديد قد يؤثر على الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأحد، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، مؤكدًا استعداده لتوسيع نطاق هجماته ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية في حال تكرار الهجمات على مواقع مرتبطة بحلفائه في المنطقة.