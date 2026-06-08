الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ويتوعدون بتوسيع العمليات العسكرية غارات إسرائيلية تستهدف منشأة بتروكيماوية في إيران وتصعيد جديد يوسع دائرة المواجهة من مطارح نخلا إلى معركة الحسم… مأرب… مركز الثقل الوطني الذي أفشل مشروع السيطرة الحوثي والحاضنة الكبرى للدولة والجيش الأمن يطيح بمتهمين في قضيتي تفجير بالضالع وتعز ويباشر استكمال الإجراءات القانونية توجيهات لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال ترأسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي بالمحافظة خبر سار للراغبين باستخراج جوازات سفر بصورة مستعجلة مكتب المبعوث الأممي: ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة قوات التحالف يجتمعون في عمّان أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية) الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً
أعلنت مليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، فرض حظر كامل على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستعتبر أي تحركات إسرائيلية في المنطقة أهدافًا عسكرية تابعة لقواتها.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الحوثيين نفذوا هجومًا صاروخيًا استهدف ما وصفه بـ"أهداف حساسة" في منطقة يافا (تل أبيب)، مدعيًا أن العملية حققت أهدافها بدقة.
وأكد سريع أن الجماعة سترد على أي تصعيد بخطوات مماثلة، مشيرًا إلى أن عملياتها العسكرية ستستمر وتتوسع وفقًا لتطورات الأحداث، وأنها ماضية في تنفيذ هجماتها طالما استمرت المواجهات والتوترات في المنطقة.
وأضاف أن جميع محاولات خصوم الجماعة لإيقاف عملياتها ستبوء بالفشل، مؤكدًا استمرار ما وصفها بـ"العمليات العسكرية" خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان إيران أن قواتها المسلحة استهدفت، مساء الأحد، مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، معتبرة ذلك ضمن ما وصفته بحق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي Donald Trump عن أمله في تجنب أي رد إسرائيلي جديد قد يؤثر على الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأحد، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، مؤكدًا استعداده لتوسيع نطاق هجماته ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية في حال تكرار الهجمات على مواقع مرتبطة بحلفائه في المنطقة.