غارات إسرائيلية تستهدف منشأة بتروكيماوية في إيران وتصعيد جديد يوسع دائرة المواجهة

الإثنين 08 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت إسرائيل، فجر الاثنين، تنفيذ هجوم جوي استهدف مكونات داخل مجمع بتروكيماويات بمدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، في أحدث حلقات التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ الضربة بناءً على معلومات استخباراتية، مستهدفاً مواقع داخل المجمع الصناعي الذي يقع في محافظة خوزستان، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية تعرض المنشأة لأضرار نتيجة الهجوم.

من جهتها، أفادت السلطات المحلية الإيرانية بأن شركة "كارون" للبتروكيماويات في ماهشهر تعرضت لقصف جوي أدى إلى أضرار في أجزاء من المنشأة، مشيرة إلى أن حجم الخسائر والتداعيات النهائية سيُعلن عنه لاحقاً.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد غير مسبوق للمواجهة بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل الضربات خلال الأيام الماضية، حيث ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، بينما واصلت تل أبيب تنفيذ غارات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع وتهديد استقرار المنطقة.