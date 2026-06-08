غارات إسرائيلية تستهدف منشأة بتروكيماوية في إيران وتصعيد جديد يوسع دائرة المواجهة من مطارح نخلا إلى معركة الحسم… مأرب… مركز الثقل الوطني الذي أفشل مشروع السيطرة الحوثي والحاضنة الكبرى للدولة والجيش الأمن يطيح بمتهمين في قضيتي تفجير بالضالع وتعز ويباشر استكمال الإجراءات القانونية توجيهات لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال ترأسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي بالمحافظة خبر سار للراغبين باستخراج جوازات سفر بصورة مستعجلة مكتب المبعوث الأممي: ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة قوات التحالف يجتمعون في عمّان أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية) الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً بيان لمجلس الأمن يدين الحوثيين ويحذر من تدهور الوضع الإنساني ويعلن دعم وحدة اليمن والتوصل لتسوية شاملة
أعلنت إسرائيل، فجر الاثنين، تنفيذ هجوم جوي استهدف مكونات داخل مجمع بتروكيماويات بمدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، في أحدث حلقات التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ الضربة بناءً على معلومات استخباراتية، مستهدفاً مواقع داخل المجمع الصناعي الذي يقع في محافظة خوزستان، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية تعرض المنشأة لأضرار نتيجة الهجوم.
من جهتها، أفادت السلطات المحلية الإيرانية بأن شركة "كارون" للبتروكيماويات في ماهشهر تعرضت لقصف جوي أدى إلى أضرار في أجزاء من المنشأة، مشيرة إلى أن حجم الخسائر والتداعيات النهائية سيُعلن عنه لاحقاً.
ويأتي الهجوم في ظل تصاعد غير مسبوق للمواجهة بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل الضربات خلال الأيام الماضية، حيث ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، بينما واصلت تل أبيب تنفيذ غارات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع وتهديد استقرار المنطقة.