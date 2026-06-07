الأمن يطيح بمتهمين في قضيتي تفجير بالضالع وتعز ويباشر استكمال الإجراءات القانونية

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد من المتهمين على خلفية حادثتي تفجير منفصلتين في محافظتي الضالع وتعز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضح مصدر أمني في محافظة الضالع أن الشرطة ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد اتهامه بإلقاء وتفجير قنبلة صوتية بالقرب من منزل أحد المواطنين، إثر خلاف نشب بين الطرفين حول قضية إرث.

وأكد المصدر أن المتهم أُودع الحجز لاستكمال التحقيقات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

وفي محافظة تعز، تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة الصافية من ضبط سبعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في تفجير قنبلة صوتية بإحدى قرى دبع الداخل، ما تسبب في إثارة الذعر وإقلاق السكينة العامة بين السكان.

وأكدت الشرطة أن المتهمين تم احتجازهم على ذمة التحقيق، فيما تتواصل إجراءات جمع الاستدلالات واستكمال ملف القضية تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.