الأمن يطيح بمتهمين في قضيتي تفجير بالضالع وتعز ويباشر استكمال الإجراءات القانونية توجيهات لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال ترأسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي بالمحافظة خبر سار للراغبين باستخراج جوازات سفر بصورة مستعجلة مكتب المبعوث الأممي: ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة قوات التحالف يجتمعون في عمّان أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية) الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً بيان لمجلس الأمن يدين الحوثيين ويحذر من تدهور الوضع الإنساني ويعلن دعم وحدة اليمن والتوصل لتسوية شاملة مجلس الأمن يصعّد ضغوطه على الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المحتجزين الذهب بين القمم والانكسارات.. هل يكرر التاريخ نفسه بعد أعنف موجة صعود
أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد من المتهمين على خلفية حادثتي تفجير منفصلتين في محافظتي الضالع وتعز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأوضح مصدر أمني في محافظة الضالع أن الشرطة ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد اتهامه بإلقاء وتفجير قنبلة صوتية بالقرب من منزل أحد المواطنين، إثر خلاف نشب بين الطرفين حول قضية إرث.
وأكد المصدر أن المتهم أُودع الحجز لاستكمال التحقيقات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
وفي محافظة تعز، تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة الصافية من ضبط سبعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في تفجير قنبلة صوتية بإحدى قرى دبع الداخل، ما تسبب في إثارة الذعر وإقلاق السكينة العامة بين السكان.
وأكدت الشرطة أن المتهمين تم احتجازهم على ذمة التحقيق، فيما تتواصل إجراءات جمع الاستدلالات واستكمال ملف القضية تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.