توجيهات لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال ترأسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي بالمحافظة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه عضو مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة، اليوم الأحد، وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والمصالح والمديريات بإعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين، وتكثيف النزول الميداني لتقييم مستوى الخدمات، وتطوير آليات تقديمها وسهولة الحصول عليها، والوقوف على التحديات والمشكلات بصورة مباشرة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الامكانات المتاحة.

وترأس اللواء سلطان العرادة، اليوم، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لمناقشة سير العمل، ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي، ووكلاء المحافظة، أكد العرادة على أهمية مضاعفة الجهود، ورفع كفاءة العمل في مختلف الجهات، والحفاظ على استقرار الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي، ورفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار العرادة إلى أن تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية يمثل أولوية رئيسية للسلطة المحلية في ظل التحديات المتزايدة جراء استمرار تدفق النازحين من مختلف محافظات الجمهورية..لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتحسين مستوى الاستجابة للقضايا والاحتياجات المتزايدة.

وأوضح عضو مجلس القيادة، أن نجاح المؤسسات في تنفيذ مهامها مرهون بمدى التزامها بتحمل المسؤوليات لكل جهة بكفاءة ومهنية، وتطوير أساليب الإدارة الحديثة بما يضمن قيام المؤسسات بواجباتها على أكمل وجه.

ونوه إلى أهمية إعداد الخطط والمشاريع والبرامج التي تستند إلى أولويات المرحلة بواقعية، والالتزام بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، والعمل على استثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة في الجوانب الخدمية والتنموية.

وكان الاجتماع قد ناقش التقارير المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية والتي تناولت مستوى الإنجاز، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل في مختلف القطاعات.