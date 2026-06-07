خبر سار للراغبين باستخراج جوازات سفر بصورة مستعجلة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية – فرع تعز المواطنين الذين لديهم حالات إنسانية أو طارئة تستدعي السفر العاجل الراغبين في استخراج جوازات سفر، إلى التوجه للجنة المختصة داخل مبنى المصلحة وتقديم الوثائق المؤيدة لطلباتهم للنظر فيها وفق المعايير المعتمدة.

وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في ظل الإقبال الكبير على خدمات إصدار الجوازات وشحة دفاتر الجوازات المتاحة.

وأشارت إلى أن خدمة الاستعجال مجانية بالكامل، محذرة المواطنين من التعامل مع السماسرة أو دفع أي مبالغ مالية مقابل تسريع الإجراءات.