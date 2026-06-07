توجيهات لمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال ترأسه اجتماعًا للمكتب التنفيذي بالمحافظة خبر سار للراغبين باستخراج جوازات سفر بصورة مستعجلة مكتب المبعوث الأممي: ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة قوات التحالف يجتمعون في عمّان أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية) الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً بيان لمجلس الأمن يدين الحوثيين ويحذر من تدهور الوضع الإنساني ويعلن دعم وحدة اليمن والتوصل لتسوية شاملة مجلس الأمن يصعّد ضغوطه على الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المحتجزين الذهب بين القمم والانكسارات.. هل يكرر التاريخ نفسه بعد أعنف موجة صعود قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزه
دعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية – فرع تعز المواطنين الذين لديهم حالات إنسانية أو طارئة تستدعي السفر العاجل الراغبين في استخراج جوازات سفر، إلى التوجه للجنة المختصة داخل مبنى المصلحة وتقديم الوثائق المؤيدة لطلباتهم للنظر فيها وفق المعايير المعتمدة.
وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في ظل الإقبال الكبير على خدمات إصدار الجوازات وشحة دفاتر الجوازات المتاحة.
وأشارت إلى أن خدمة الاستعجال مجانية بالكامل، محذرة المواطنين من التعامل مع السماسرة أو دفع أي مبالغ مالية مقابل تسريع الإجراءات.