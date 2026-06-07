مكتب المبعوث الأممي: ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة قوات التحالف يجتمعون في عمّان أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية) الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً بيان لمجلس الأمن يدين الحوثيين ويحذر من تدهور الوضع الإنساني ويعلن دعم وحدة اليمن والتوصل لتسوية شاملة مجلس الأمن يصعّد ضغوطه على الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المحتجزين الذهب بين القمم والانكسارات.. هل يكرر التاريخ نفسه بعد أعنف موجة صعود قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزه انتفاخ الخصية عند الرجال.. هل تؤثر على صحة الإنجاب؟ طبيب يوضح استمرار بحة الصوت وصعوبة البلع لـ3 أسابيع علامة إصابة بأورام الرأس
قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنه سيعقد ابتداءً من اليوم الأحد، في عمّان جولة جديدة من الاجتماعات الفنية في إطار لجنة التنسيق العسكري، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة بقيادة السعودية.
وقال أنه استناداً إلى الاجتماعات السابقة للجنة التنسيق العسكري، سيركز الاجتماع على الوضع الراهن في اليمن، ويبحث سبل تحسين الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد واستمرار الحوار.
وكان مكتب المبعوث الأممي أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، عقد اجتماع عسكري ضم ممثلين عن الحوثيين وقيادة القوات المشتركة للتحالف.