مكتب المبعوث الأممي: ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة قوات التحالف يجتمعون في عمّان

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنه سيعقد ابتداءً من اليوم الأحد، في عمّان جولة جديدة من الاجتماعات الفنية في إطار لجنة التنسيق العسكري، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة بقيادة السعودية.

وقال أنه استناداً إلى الاجتماعات السابقة للجنة التنسيق العسكري، سيركز الاجتماع على الوضع الراهن في اليمن، ويبحث سبل تحسين الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد واستمرار الحوار.

وكان مكتب المبعوث الأممي أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، عقد اجتماع عسكري ضم ممثلين عن الحوثيين وقيادة القوات المشتركة للتحالف.