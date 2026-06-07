أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دشّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025 - 2026، والتي يتقدم لها 93 ألفاً و165 طالباً وطالبة في مختلف المحافظات المحررة.

وقام عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبدالغني الشوذبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الامتحانية، شملت مدرستي البيحاني النموذجية وباكثير للبنات، حيث اطلعوا على سير العملية الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات، والإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في أجواء مناسبة وهادئة.

واستمع الفريق الصبيحي من وزير التربية والتعليم، إلى شرح حول الاختبارات التي يتقدم لها 93 ألفاً و165 طالباً وطالبة في مختلف المحافظات المحررة يتوزعون على 78 ألفاً و727 طالباً وطالبة في القسم العلمي، و14 ألفاً و438 طالباً وطالبة في القسم الأدبي، يؤدون اختباراتهم في 906 مراكز امتحانية، منها 709 مراكز للقسم العلمي و197 مركزاً للقسم الأدبي.

واشار العبادي الى الاستعدادات التي أنجزتها الوزارة لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني، والتي شملت استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية والأمنية، وتوفير متطلبات المراكز الامتحانية، بما يكفل سير الامتحانات بصورة سلسة ومنظمة، ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات في المحافظات المحررة.

ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة حرصت على توفير بيئة امتحانية مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسر واطمئنان..داعيا أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات..مؤكداً أن النجاح هو ثمرة تكامل جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأن الجميع شركاء في صناعة مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد الفريق الصبيحي، أن نجاح الامتحانات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المعنية..مشيراً الى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان قطاع التعليم اهتماماً بالغاً باعتباره أساس بناء الإنسان والتنمية المستدامة..مشدداً على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد الأجيال وتأهيلها علمياً ومعرفياً للمساهمة في بناء الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار.

وأشاد عضو مجلس القيادة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية والكوادر التربوية والتعليمية واللجان الامتحانية في مختلف المحافظات..مثمناً ما أظهروه من مستوى عال من المسؤولية والحرص على إنجاح الامتحانات رغم الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد..معبراً عن تمنياته لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح..داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة، والاعتماد على قدراتهم العلمية وما اكتسبوه من معارف خلال العام الدراسي.

وثمّن الفريق الصبيحي الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والجهات المساندة في تأمين المراكز الامتحانية والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والطالبات.