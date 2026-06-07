اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية)

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تشهد غالبية محافظة اليمن طقسا حارا الى شديد الحرارة، مع احتمالات بهطول امطار متفرقة على بعض المناطق.
وتوقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً، ورطب وحار إلى حار جداً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية، والرياح معتدلة بشكل عام.
كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو إلى غائم جزئياً، وجاف وحار إلى شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة.
وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 31 - المكلا 37 / 29 - الحديدة 37 / 31 - سقطرى 36 / 28 - المخا 37 / 31 - الغيضة 38 / 25 - زنجبار 38 / 30 - لحج 40 / 31 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 44 / 22 - مأرب 42 / 24 - عتق 40 / 26 - بيحان 39 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 15 - تعز 36 / 19 - ذمار 29 / 11 - الضالع 33 / 20 - إب 31 / 16 - البيضاء 32 / 14 .
وحذّر المركز، المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والوديان ومن العواصف الرعدية ومن السير في الطرق الطينية الزلقة، وكذا الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، ومن ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل المهرة خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل الموج.
كما حذّر المركز، الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وشرق خليج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.