الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد مكتب الصحة في تعز إنه رصد قفزة حادة وغير مسبوقة في معدلات الإصابة بمرض الملاريا منذ بداية العام الجاري، ما يثير مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في المحافظة.

وأفادت بيانات مكتب الصحة بتسجيل أكثر من 22 ألف إصابة مؤكدة خلال الأشهر القليلة الماضية، في حصيلة وُصفت بالقياسية والمقلقة مقارنة بالأعوام السابقة، وتعكس اتساع رقعة انتشار المرض بوتيرة متسارعة.

وقال مسؤول صحي رفيع إن الملاريا تُعد من أخطر التحديات الصحية الملحّة في اليمن، مشيراً إلى أن نحو 64 في المئة من السكان يواجهون خطر الإصابة، مع تصدّر النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة قائمة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وتتركز جهود المكافحة على مكافحة بؤر تكاثر البعوض، وتكثيف حملات الرش، وتعزيز وسائل الوقاية الشخصية، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية في المرافق الصحية للتشخيص والعلاج المبكر.

ووجّه المكتب نداءً عاجلاً لتعزيز التلاحم المجتمعي ودعم حملات التوعية الصحية، داعية إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، والحد من السلوكيات البيئية الضارة، وتشجيع المواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، في مسعى لاحتواء الوباء والحد من انتشاره.