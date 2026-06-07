أكثر من 93 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة اليمن: طقس حار جداً ودرجة الحرارة تصل إلى 44° في بعض المناطق (النشرة الجوية) الملاريا تفتك بتعز.. أكثر من 22 ألف حالة إصابة ومكتب الصحة يوجه نداءً عاجلاً بيان لمجلس الأمن يدين الحوثيين ويحذر من تدهور الوضع الإنساني ويعلن دعم وحدة اليمن والتوصل لتسوية شاملة مجلس الأمن يصعّد ضغوطه على الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المحتجزين الذهب بين القمم والانكسارات.. هل يكرر التاريخ نفسه بعد أعنف موجة صعود قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزه انتفاخ الخصية عند الرجال.. هل تؤثر على صحة الإنجاب؟ طبيب يوضح استمرار بحة الصوت وصعوبة البلع لـ3 أسابيع علامة إصابة بأورام الرأس مقتل قيادي عسكري بارز في الساحل الغربي إثر تفجير استهدف موكبه جنوب الحديدة
أكد مكتب الصحة في تعز إنه رصد قفزة حادة وغير مسبوقة في معدلات الإصابة بمرض الملاريا منذ بداية العام الجاري، ما يثير مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في المحافظة.
وأفادت بيانات مكتب الصحة بتسجيل أكثر من 22 ألف إصابة مؤكدة خلال الأشهر القليلة الماضية، في حصيلة وُصفت بالقياسية والمقلقة مقارنة بالأعوام السابقة، وتعكس اتساع رقعة انتشار المرض بوتيرة متسارعة.
وقال مسؤول صحي رفيع إن الملاريا تُعد من أخطر التحديات الصحية الملحّة في اليمن، مشيراً إلى أن نحو 64 في المئة من السكان يواجهون خطر الإصابة، مع تصدّر النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة قائمة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
وتتركز جهود المكافحة على مكافحة بؤر تكاثر البعوض، وتكثيف حملات الرش، وتعزيز وسائل الوقاية الشخصية، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية في المرافق الصحية للتشخيص والعلاج المبكر.
ووجّه المكتب نداءً عاجلاً لتعزيز التلاحم المجتمعي ودعم حملات التوعية الصحية، داعية إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، والحد من السلوكيات البيئية الضارة، وتشجيع المواطنين على الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، في مسعى لاحتواء الوباء والحد من انتشاره.