قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزه انتفاخ الخصية عند الرجال.. هل تؤثر على صحة الإنجاب؟ طبيب يوضح استمرار بحة الصوت وصعوبة البلع لـ3 أسابيع علامة إصابة بأورام الرأس مقتل قيادي عسكري بارز في الساحل الغربي إثر تفجير استهدف موكبه جنوب الحديدة المكلا.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط حشيش وأسلحة في عملية أمنية نوعية بناء مخالف يشعل أزمة كهرباء في عدن.. والأمن يطيح بمتهم تسبب بخسائر بالملايين البنك الدولي يوافق على شراكة قُطرية جديدة مع اليمن تتضمن 4 عمليات في 4 قطاعات قرار جديد من الفيفا بشأن إدخال المياه إلى ملاعب كأس العالم تفكيك السردية الإيرانية… مأرب منصة فكرية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة قرارات صادرة عن اجتماع مصغر للحكومة برئاسة العليمي وحضور العرادة والخنبشي ''تفاصيل''
أعلن بنك فلسطين عن تحديث جديد ومهم عبر تطبيقه البنكي يتضمن اعتماد ثلاث عملات رئيسية جديدة ضمن تعاملاته الرسمية.
والعملات الجديدة في التعاملات هي الجنيه المصري، الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، وباتت إمكانية فتح حسابات فرعية وإدارتها بهذه العملات بشكل فوري ومباشر متاحة لعملاء البنك.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتضاف إلى العملات الأربع الرئيسية المعتمدة سابقا في السوق الفلسطينية (الشيكل، الدينار، الدولار، واليورو)، وذلك في إطار جهود البنك لتقديم حلول مصرفية رقمية مرنة وتجاوز أزمة السيولة النقدية "الكاش" الحادة التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحرب والقيود المستمرة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يحمل أبعادا حيوية لعدة شرائح أبرزها التجار والمستوردون، حيث يتيح القرار تسوية المعاملات المالية مباشرة مع أهم المراكز التجارية الإقليمية (مصر، الإمارات، وتركيا) دون الحاجة للمرور عبر عمليات تحويل مزدوجة مكلفة، مما يخفض تكاليف الاستيراد.
وكذلك يستفيد من القرار النازحون في مصر، إذ يسهل على آلاف العائلات الفلسطينية المتواجدة حاليا في مصر إدارة أموالهم وسحبها بالجنيه المصري لتغطية مصاريفهم المعيشية اليومية بسهولة.
ويضمن القرار أيضا تدفق حوالات المغتربين والمؤسسات الإغاثية والدعم من الجاليات والمؤسسات في تركيا والخليج إلى داخل فلسطين بسرعة وأقل عمولة ممكنة، مع إمكانية استخدامها رقميا في الدفع الإلكتروني لتفادي ابتزاز السوق السوداء للكاش.
يذكر أن الخدمة باتت متاحة لجميع العملاء عبر الهواتف الذكية، حيث يمكنهم من خلال التطبيق تحويل الأموال بين حساباتهم المختلفة ومتابعة أسعار الصرف اللحظية لهذه العملات بكل سهولة