قرار جديد بشأن الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والليرة التركية في قطاع غزه انتفاخ الخصية عند الرجال.. هل تؤثر على صحة الإنجاب؟ طبيب يوضح استمرار بحة الصوت وصعوبة البلع لـ3 أسابيع علامة إصابة بأورام الرأس مقتل قيادي عسكري بارز في الساحل الغربي إثر تفجير استهدف موكبه جنوب الحديدة المكلا.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط حشيش وأسلحة في عملية أمنية نوعية بناء مخالف يشعل أزمة كهرباء في عدن.. والأمن يطيح بمتهم تسبب بخسائر بالملايين البنك الدولي يوافق على شراكة قُطرية جديدة مع اليمن تتضمن 4 عمليات في 4 قطاعات قرار جديد من الفيفا بشأن إدخال المياه إلى ملاعب كأس العالم تفكيك السردية الإيرانية… مأرب منصة فكرية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة قرارات صادرة عن اجتماع مصغر للحكومة برئاسة العليمي وحضور العرادة والخنبشي ''تفاصيل''
انتفاخ الخصية عند الرجال، هى حالة شائعةعبارة عن تورم في كيس الصفن حول إحدى الخصيتين أو كلتيهما، وتتطلب استشارة الطبيب خاصة إذا كان الانتفاخ مفاجئاً أو مصحوباً بألم شديد، فما هى أسباب انتفاخ الخصية، وهل تؤثر على الإنجاب؟
في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أسباب انتفاخ الخصية عن الرجال، وهل تؤثر على صحة الإنجاب؟
ما أسباب انتفاخ الخصية ؟
انتفاخ كيس الصفن أو تورم الخصيتين، قد يكون عرض لعدة أمراض، طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري، منعًا لحدوث المضاعفات، خاصة حال مصاحبة هذا الحالة أعراض أخرى مثل الأحمرار الشديد أو الألم، فقد تشير إلى:
1- التواء الخصيةوهو التفاف الحبل المنوي الذي يمد الخصية بالدم، مما يؤدي إلى قطع التروية الدموية، وهذه الحالة تُعد طوارئ طبية؛ إذ يجب التدخل الطبي السريع في مدة لا تقل عن 6 ساعات.
2- دوالي الخصيةدوالي الخصية هى تضخم في الأوردة داخل كيس الصفن، وهي حالة شائعة تشبه دوالي الساقينن وقد لا تظهر لها أعراض، لكنها السبب الأكثر شيوعاً بين الرجال
3- القيلة المائيةالقيلة المائية هى عبارة عن تجمع للسوائل داخل كيس الصفن حول إحدى الخصيتين أو كلتيهما، وتُعتبر حالة شائعة وغير ضارة في الغالب، وقد تسبب تورماً أو شعوراً بالثقل في المنطقة.
4- التهاب البربخو هى عدوى تصيب البربخ الأنبوب الملتوي خلف الخصية، وقد تنتقل إلى الخصية ذاتها، يحدث عادةً بسبب بكتيرية، أو التهاب الخصية ذاتها.
هل تؤثر انتفاخ الخصية على الإنجاب؟
قد يؤثر انتفاخ الخصية على الإنجاب، خاصة إذا كان سبب الانتفاخ هو دوالي الخصية، حيث تعد من أبرز أسباب العقم المؤقت حيث تؤدي إلى زيادة حرارة كيس الصفن وارتجاع الدم، مما يضعف جودة وحركة الحيوانات المنويكما أن التهاب البربخ قد يسبب تلفاً دائماً في الأنسجة المنتجة للحيوانات المنوية في حال إهماله وعدم علاجه بالشكل الصحيح ةحتى التواء الخصية تتطلب تدخل مبكر للحفاظ على الخصوبة