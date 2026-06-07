انتفاخ الخصية عند الرجال.. هل تؤثر على صحة الإنجاب؟ طبيب يوضح

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 87

انتفاخ الخصية عند الرجال، هى حالة شائعةعبارة عن تورم في كيس الصفن حول إحدى الخصيتين أو كلتيهما، وتتطلب استشارة الطبيب خاصة إذا كان الانتفاخ مفاجئاً أو مصحوباً بألم شديد، فما هى أسباب انتفاخ الخصية، وهل تؤثر على الإنجاب؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أسباب انتفاخ الخصية عن الرجال، وهل تؤثر على صحة الإنجاب؟

وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور مهاب الفقي استشاري أمراض المسالك البولية.

ما أسباب انتفاخ الخصية ؟

انتفاخ كيس الصفن أو تورم الخصيتين، قد يكون عرض لعدة أمراض، طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري، منعًا لحدوث المضاعفات، خاصة حال مصاحبة هذا الحالة أعراض أخرى مثل الأحمرار الشديد أو الألم، فقد تشير إلى:

1- التواء الخصيةوهو التفاف الحبل المنوي الذي يمد الخصية بالدم، مما يؤدي إلى قطع التروية الدموية، وهذه الحالة تُعد طوارئ طبية؛ إذ يجب التدخل الطبي السريع في مدة لا تقل عن 6 ساعات.

2- دوالي الخصيةدوالي الخصية هى تضخم في الأوردة داخل كيس الصفن، وهي حالة شائعة تشبه دوالي الساقينن وقد لا تظهر لها أعراض، لكنها السبب الأكثر شيوعاً بين الرجال

3- القيلة المائيةالقيلة المائية هى عبارة عن تجمع للسوائل داخل كيس الصفن حول إحدى الخصيتين أو كلتيهما، وتُعتبر حالة شائعة وغير ضارة في الغالب، وقد تسبب تورماً أو شعوراً بالثقل في المنطقة.

4- التهاب البربخو هى عدوى تصيب البربخ الأنبوب الملتوي خلف الخصية، وقد تنتقل إلى الخصية ذاتها، يحدث عادةً بسبب بكتيرية، أو التهاب الخصية ذاتها.

هل تؤثر انتفاخ الخصية على الإنجاب؟

قد يؤثر انتفاخ الخصية على الإنجاب، خاصة إذا كان سبب الانتفاخ هو دوالي الخصية، حيث تعد من أبرز أسباب العقم المؤقت حيث تؤدي إلى زيادة حرارة كيس الصفن وارتجاع الدم، مما يضعف جودة وحركة الحيوانات المنويكما أن التهاب البربخ قد يسبب تلفاً دائماً في الأنسجة المنتجة للحيوانات المنوية في حال إهماله وعدم علاجه بالشكل الصحيح ةحتى التواء الخصية تتطلب تدخل مبكر للحفاظ على الخصوبة