استمرار بحة الصوت وصعوبة البلع لـ3 أسابيع علامة إصابة بأورام الرأس

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أكد الدكتور هشام مهنا، أستاذ أورام الرأس والرقبة ونائب رئيس جامعة برمنجهام البريطانية السابق، أن التشخيص المبكر لأورام الرأس والرقبة يلعب دورا حاسما في رفع فرص الشفاء وتقليل الحاجة إلى العلاجات المكثفة، مشددا على أهمية الانتباه للأعراض التحذيرية وعدم تجاهلها.
3 علامات تكشف الإصابة بأورام الرأس والحلق
وأوضح مهنا في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، أن هناك مجموعة من الأعراض تستوجب استشارة الطبيب في أسرع وقت، من بينها ما يلي:
وأضاف أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، بينما يساهم الاكتشاف المبكر للمرض في تحسين نتائج العلاج بشكل كبير، موضحا أنه كلما تم تشخيص المرض في مرحلة مبكرة، ارتفعت احتمالات الشفاء وقلت الحاجة إلى علاجات أكثر تعقيدا.
ظهور أعراض أورام الرأس والحلقوأشار أستاذ أورام الرأس والرقبة إلى أن الرسالة الأهم للمرضى هي عدم الانتظار لفترات طويلة عند ظهور أعراض غير معتادة أو مستمرة، لافتا إلى أن التقييم الطبي المبكر يتيح اكتشاف الحالات في مراحلها الأولى والتدخل العلاجي في الوقت المناسب.
وشدد مهنا، على ضرورة زيادة الوعي بعلامات الإنذار المبكر لأورام الرأس والرقبة، مؤكدا أن معرفة الأعراض والتعامل معها بجدية قد يسهمان في إنقاذ حياة كثير من المرضى وتقليل المضاعفات المرتبطة بتأخر التشخيص