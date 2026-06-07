مقتل قيادي عسكري بارز في الساحل الغربي إثر تفجير استهدف موكبه جنوب الحديدة

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قُتل قائد عسكري بارز في صفوف قوات المقاومة الوطنية، السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه أثناء مروره في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط العسكرية.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة للمقاومة الوطنية أن العميد يحيى وحيش، قائد الفرقة الأولى، أُصيب بجروح بالغة جراء الانفجار الذي استهدف موكبه، إلى جانب عدد من مرافقيه، قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته، كما توفي أحد مرافقيه متأثراً بجراحه.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة زُرعت مسبقاً على الطريق الذي سلكه الموكب، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بالوقوف وراء العملية.

وفي أول تعليق على الحادثة، أكد الناطق باسم المقاومة الوطنية أن العميد وحيش استشهد جراء "تفجير غادر"، متعهداً بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، ومشدداً على أن الجريمة لن تمر دون عقاب.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في مناطق الساحل الغربي، رغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها جبهات القتال خلال الفترة الأخيرة.