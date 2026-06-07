المكلا.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط حشيش وأسلحة في عملية أمنية نوعية

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود مكافحة المخدرات، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من ضبط أحد مروجي المواد المخدرة بمدينة المكلا، عقب عملية رصد وتحريات دقيقة انتهت بمداهمة موقعه في منطقة جول الشفاء.

وذكرت مصادر أمنية أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 40 حبة من عقار "البريجابالين" المحظور، وميزانين إلكترونيين وأدوات تستخدم في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.

كما عثرت القوة الأمنية على مسدس وكمية من ذخائر سلاح الكلاشنكوف كانت بحوزة المتهم، حيث تم التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، الرائد وضاح عمر بازومح، أن هذه العملية تأتي في إطار حملة متواصلة لملاحقة مروجي المخدرات والحد من انتشارها، مشدداً على استمرار تنفيذ عمليات نوعية تستهدف أوكار الترويج والتعاطي في مختلف مديريات الساحل.

وثمّن بازومح تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، داعياً إلى مواصلة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ومؤكداً أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار.