بناء مخالف يشعل أزمة كهرباء في عدن.. والأمن يطيح بمتهم تسبب بخسائر بالملايين

الأحد 07 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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في واقعة أثارت استياء واسعاً، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المعلا بمدينة عدن من ضبط شخص متهم بالتسبب في أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء العامة، بعد قيامه بأعمال بناء مخالفة فوق أحد الكوابل الرئيسية المغذية للتيار الكهربائي.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن أعمال البناء العشوائية التي نُفذت فوق الكابل تسببت في احتراقه نتيجة الأحمال الزائدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإحداث أضرار واسعة في أجزاء من الشبكة.

وأكدت المصادر أن حجم الخسائر الناتجة عن الحادثة بلغ نحو 7 ملايين و760 ألف ريال يمني، في ضربة جديدة لمنظومة الكهرباء التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى ضبط المتهم وإيداعه الحجز، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر المتزايدة للبناء المخالف والاعتداءات على البنية التحتية، والتي قد تتحول في لحظات إلى كوارث خدمية تكلف الدولة والمواطنين أثماناً باهظة.