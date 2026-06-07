مقتل قيادي عسكري بارز في الساحل الغربي إثر تفجير استهدف موكبه جنوب الحديدة المكلا.. الإطاحة بمروج مخدرات وضبط حشيش وأسلحة في عملية أمنية نوعية بناء مخالف يشعل أزمة كهرباء في عدن.. والأمن يطيح بمتهم تسبب بخسائر بالملايين البنك الدولي يوافق على شراكة قُطرية جديدة مع اليمن تتضمن 4 عمليات في 4 قطاعات قرار جديد من الفيفا بشأن إدخال المياه إلى ملاعب كأس العالم تفكيك السردية الإيرانية… مأرب منصة فكرية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة قرارات صادرة عن اجتماع مصغر للحكومة برئاسة العليمي وحضور العرادة والخنبشي ''تفاصيل'' قيادات الطيران العالمي تجتمع في ريو دي جانيرو وسط ضغوط الحرب ونقص الطائرات الجديدة لماذا احتجزت السلطات الإمريكية نجم منتخب العراق أيمن حسين؟ خلافات متصاعدة داخل الحزب الجمهوري تضع ترامب أمام اختبار سياسي جديد
في واقعة أثارت استياء واسعاً، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المعلا بمدينة عدن من ضبط شخص متهم بالتسبب في أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء العامة، بعد قيامه بأعمال بناء مخالفة فوق أحد الكوابل الرئيسية المغذية للتيار الكهربائي.
ووفقاً لمصادر أمنية، فإن أعمال البناء العشوائية التي نُفذت فوق الكابل تسببت في احتراقه نتيجة الأحمال الزائدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإحداث أضرار واسعة في أجزاء من الشبكة.
وأكدت المصادر أن حجم الخسائر الناتجة عن الحادثة بلغ نحو 7 ملايين و760 ألف ريال يمني، في ضربة جديدة لمنظومة الكهرباء التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى ضبط المتهم وإيداعه الحجز، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر المتزايدة للبناء المخالف والاعتداءات على البنية التحتية، والتي قد تتحول في لحظات إلى كوارث خدمية تكلف الدولة والمواطنين أثماناً باهظة.