قرار جديد من الفيفا بشأن إدخال المياه إلى ملاعب كأس العالم

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الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقرر السماح للجماهير بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع وغير قابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026، وذلك بعد أيام من حظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية.
وأوضح الفيفا أن المشجعين سيتمكنون من حمل زجاجة بلاستيكية بسعة 600 مل داخل الملاعب، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار حظر الزجاجات الصلبة أو القابلة لإعادة الاستخدام.
يأتي هذا القرار بعد تحديث مدونة قواعد السلوك داخل الملاعب، حيث تراجع الفيفا عن توجيهات سابقة كانت تسمح بدخول الزجاجات البلاستيكية الشفافة الفارغة القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، حيث قد تشكل الزجاجات خطراً عند إلقائها.
أثارت هذه الخطوة قلق الجماهير بشأن الحفاظ على الترطيب، خاصة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الملاعب التي قد تتجاوز 25 درجة مئوية. وللتخفيف من هذه المخاوف، أكد الفيفا أن المدن المستضيفة ستوفر إجراءات لمواجهة الحرارة، بما في ذلك نقاط لتوزيع المياه ومناطق للرش وخيام للتبريد، مع الإشارة إلى أن أسعار المياه داخل الملاعب ستبقى معتمدة كما هي في الفعاليات الأخرى.
يذكر أن مونديال 2026 سينطلق بمباراة تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي.