لماذا احتجزت السلطات الإمريكية نجم منتخب العراق أيمن حسين؟

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت رحلة منتخب العراق بعض التعقيدات فور وصولها إلى شيكاغو استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد احتجاز أيمن حسين نجم المنتخب لمدة سبع ساعات في المطار قبل لحاقه بالمعسكر.

وتأخر انضمام أيمن حسين إلى معسكر منتخب عقب وصوله إلى أميركا، بعدما احتجزته سلطات الهجرة الأميركية في مطار شيكاغو لسبع ساعات لإجراءات تتعلق بالتحقيق والتدقيق.

وأوضح يوسف فعل مدير الإعلام في الاتحاد العراقي لكرة القدم في تصريح لـ"العربية.نت" أن اللاعب قد وصل بالفعل إلى معسكر المنتخب بعد انتهاء التحقيق الذي خضع له في المطار.

وقال مخلد محمد مراسل العربية في العراق: الأمر كان عبارة عن تدقيق للمعلومات لذلك تم احتجازه لمدة سبع ساعات، لكنه الآن في معسكر المنتخب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه اللاعبون تعقيدات في السفر إلى أميركا أو فور وصولهم للبلاد، إذ واجه زكريا الواحدي لاعب المغرب مشكلة في التأشيرة الخاصة به أجبرته على النزول من الطائرة قبل دقائق من الإقلاع.

ولم يتمكن بريل إمبولو من الصعود إلى طائرة المنتخب السويسري، يوم الثلاثاء الماضي، من مدينة زيورخ إلى لوس أنجلوس، وذلك بسبب منع السلطات الأميركية له من السفر، قبل أن يحصل على التأشيرة لاحقاً.

ويلعب المنتخب العراقي في كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.