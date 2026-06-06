    الخطوط اليمنية تقر خططاً لتحديث أسطولها وشراء طائرات جديدة رغم تحديات الوقود

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أقرت شركة الخطوط الجوية اليمنية خططاً لتحديث أسطولها والتوسع في شبكة وجهاتها، بما في ذلك التوجه نحو شراء طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo، وذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارتها الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الشركة في بيان إن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود قاسم بمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين اليمني والسعودي، ناقش الأوضاع التشغيلية والمالية للشركة وخططها المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي في اليمن.

وأضاف البيان أن المجلس استعرض الظروف التشغيلية الاستثنائية الناتجة عن أزمة شح الوقود داخل اليمن، والتي دفعت الشركة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استمرار الرحلات والحفاظ على معايير السلامة، من بينها نقل بعض أمتعة المسافرين على رحلات لاحقة بسبب القيود التشغيلية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن توجيهات المملكة العربية السعودية بتزويد طائرات الشركة بالوقود في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة أسهمت في تخفيف آثار الأزمة وضمان استمرارية العمليات التشغيلية خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للبيان، أقر المجلس القوائم المالية للشركة للعام 2025، واطلع على تقرير الأداء المالي والتشغيلي للربع الأول من عام 2026، كما ناقش آليات استثمار الأرباح المحققة لدعم خطط النمو والتطوير.

كما وافق المجلس على توجهات استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الوجهات الجوية وفتح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات، في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.

وتسعى الخطوط الجوية اليمنية، وهي الناقل الوطني للبلاد، إلى تحديث أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية في وقت تواجه فيه تحديات مرتبطة بالوضع الاقتصادي والظروف التشغيلية داخل اليمن.