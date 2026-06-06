توكل كرمان: ترامب وقع في الفخ الإسرائيلي ومنح طهران أوراق قوة جديدة

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي أطلق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم "الأسد الغاضب"، أسهمت في تعزيز موقع النظام الإيراني سياسيًا واستراتيجيًا، وأضعفت المعارضة الداخلية التي كانت تشكل تحديًا متزايدًا للسلطات في طهران.

وأضافت كرمان، في مقال نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك وأعاد نشره موقع مأرب ، أن الحرب منحت القيادة الإيرانية مكاسب لم تكن تتوقعها، من بينها - بحسب تعبيرها - تمهيد الطريق لانتقال السلطة داخل النظام من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى نجله، فضلًا عن توفير مبررات إضافية لتشديد القبضة الأمنية وقمع الأصوات المعارضة.

ورأت أن العمليات العسكرية الأمريكية وما رافقها من تهديدات باستهداف البنية التحتية الإيرانية والسيطرة على مواردها ألحقت ضررًا بالغًا بالمعارضة الإيرانية، التي كانت قبل اندلاع الحرب، وفقًا لوصفها، تشهد حضورًا متزايدًا في الشارع الإيراني وتضغط على النظام.

وقالت كرمان إن شريحة واسعة من المعارضين الإيرانيين تسعى إلى تغيير النظام أو إصلاحه من الداخل دون المساس بالدولة الإيرانية أو مواردها، معتبرة أن الحرب دفعت كثيرًا منهم إلى الاصطفاف خلف السلطة أو تأجيل نشاطهم المعارض.

وفي تقييمها للنتائج الاستراتيجية للصراع، أشارت إلى أن إيران خرجت بموقع أقوى في ما يتعلق بنفوذها الإقليمي، معتبرة أن التطورات الأخيرة عززت قدرتها على التأثير في الممرات البحرية الحيوية وفي معادلات الأمن والطاقة بالمنطقة.

كما رأت أن ملف البرنامج النووي الإيراني تراجع إلى مرتبة ثانوية في خضم التطورات العسكرية والسياسية، في حين باتت طهران، بحسب تقديرها، في موقع تفاوضي أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.

وأشارت كرمان إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار يدعو الرئيس ترامب إلى الانسحاب من الحرب، معتبرة أن الضغوط الاقتصادية العالمية واحتمالات ارتفاع أسعار النفط تحد من إمكانية استئناف العمليات العسكرية على نطاق واسع.

وخلصت الناشطة اليمنية إلى أن الرئيس الأمريكي "وقع في الفخ الإسرائيلي ثم في الشباك الإيرانية"، على حد تعبيرها، معتبرة أن نتائج الحرب انعكست على المنطقة والعالم بأسره.