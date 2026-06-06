حضرموت: الدفاعات الجوية تتعامل مع طائرات مسيرة مجهولة حلقت فوق مواقع عسكرية وحيوية

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت بأن الدفاعات الجوية تصدت لثلاث طائرات مسيرة مجهولة، كانت تحلق بالقرب من ميناء المكلا ومطار الريان وميناء الضبة النفطي، وعدد من المواقع الحيوية والعسكرية التي كانت تخضع لسيطرة الإمارات قبل انسحابها من حضرموت.

وأطلقت الدفاعات الأرضية النيران، باتجاه طائرات مسيّرة مجهولة حلّقت فوق عدد من المواقع العسكرية والحيوية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بعد أيام من تحليق مماثل.

وقالت مصادر محلية إن ثلاث طائرات مُسيّرة، رُصدت فجر اليوم وهي تحلق في أجواء منطقة خلف شرقي المكلا ومحيط مواقع عسكرية أخرى بالمنطقة، وفق يمن شباب.

وأضافت المصادر أن الطائرات حلقت في محيط ميناء المكلا، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومطار الريان، وميناء الضبة النفطي.

وأكدت أن المضادات الجوية أطلقت نيرانها باتجاه الطائرات المُسيّرة، دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن هوية الطائرات أو نتائج عملية التصدي.

يأتي بعد يومين من رصد طائرات مُسيّرة في أجواء عدد من المواقع الحيوية، بينها محيط مقر ومنزل عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، إلى جانب مواقع اقتصادية وعسكرية بالمحافظة. أوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية إنها كانت ذات مهام استطلاعية.