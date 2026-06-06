اليمن تتأهل إلى كأس آسيا.. فرحة تهز ''شباك الانقسام'' حميد الأحمر يبحث تطوير العلاقات بين القبائل اليمنية والعشائر الأردنية بينهم 3 أسماء عربية.. إليك أصغر وأكبر اللاعبين في كأس العالم 2026 الأرصاد اليمنية: موجة حر لاهبة تضرب السواحل والصحارى.. وأمطار رعدية متوقعة على المرتفعات تصعيد عسكري في مضيق هرمز.. واشنطن تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية واستهداف مواقع رادار علامات في البراز تكشف إصابتك بسرطان القولون طبيب قلب يوضح 8 إشارات تسبق الأزمة القلبية.. متى يجب الانتباه الشخير أثناء النوم.. 9 حلول فعّالة قد تمنحك ليالي أكثر هدوءاً تصعيد غير مسبوق في الخليج.. إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بإغلاق هرمز الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
بحث الشيخ القبلي ورجل الأعمال حميد بن عبدالله الأحمر تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين اليمني والأردني، وذلك خلال لقاء جمعه برفقة الشيخ مذحج بن عبدالله مع سعادة كنيعان عطا البلوي، مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لشؤون العشائر.
وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط قبائل اليمن بالعشائر الأردنية، إلى جانب مناقشة التجربة الأردنية في إدارة العلاقة بين الدولة والعشائر، والتي تمثل مكوناً أصيلاً وإيجابياً في المجتمع الأردني.
وأكد الأحمر تطلعه إلى أن تتهيأ الظروف قريباً لإنهاء الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن، بما يتيح تبادل الزيارات بين قبائل وعشائر البلدين، ويسهم في توثيق العلاقات الأخوية والتاريخية وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين الشعبين اليمني والأردني.