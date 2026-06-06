حميد الأحمر يبحث تطوير العلاقات بين القبائل اليمنية والعشائر الأردنية

السبت 06 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث الشيخ القبلي ورجل الأعمال حميد بن عبدالله الأحمر تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين اليمني والأردني، وذلك خلال لقاء جمعه برفقة الشيخ مذحج بن عبدالله مع سعادة كنيعان عطا البلوي، مستشار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لشؤون العشائر.

وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط قبائل اليمن بالعشائر الأردنية، إلى جانب مناقشة التجربة الأردنية في إدارة العلاقة بين الدولة والعشائر، والتي تمثل مكوناً أصيلاً وإيجابياً في المجتمع الأردني.

وأكد الأحمر تطلعه إلى أن تتهيأ الظروف قريباً لإنهاء الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن، بما يتيح تبادل الزيارات بين قبائل وعشائر البلدين، ويسهم في توثيق العلاقات الأخوية والتاريخية وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين الشعبين اليمني والأردني.